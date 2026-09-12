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12 de septiembre de 2026

INTERNOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS SE CAPACITAN EN PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

​La formación de Monitores Gatekeeper busca que personas privadas de libertad puedan identificar señales de alerta y activar oportunamente las redes institucionales de apoyo.

PREVENCIÓN SUICIDIO

Personas privadas de libertad de distintos módulos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas participaron en una jornada de formación como Monitores Gatekeeper, iniciativa orientada a fortalecer la detección temprana de señales de riesgo suicida al interior del recinto.

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y forma parte del Plan Piloto Local de Prevención del Suicidio del complejo penitenciario. Durante la jornada, los participantes fueron capacitados para reconocer cambios en el comportamiento de sus compañeros, realizar una primera escucha y dar aviso a los equipos institucionales ante una eventual situación de riesgo.

Los Monitores Gatekeeper no reemplazan las funciones de los profesionales de salud mental ni de los funcionarios del recinto. Su labor consiste en identificar señales de alerta y facilitar que las personas que puedan estar atravesando una situación de riesgo accedan oportunamente a los mecanismos de apoyo disponibles.

El plan contempla además la evaluación y seguimiento de personas con riesgo suicida, capacitación de funcionarios, fortalecimiento de los mecanismos de derivación y coordinación institucional, junto con acciones de posvención frente a situaciones críticas. La iniciativa busca incorporar la prevención como parte del trabajo cotidiano al interior del complejo penitenciario.

La jornada finalizó con la certificación de los nuevos Monitores Gatekeeper, quienes conformarán una red preventiva distribuida en distintos módulos del establecimiento. De esta manera, el Complejo Penitenciario de Punta Arenas incorpora a personas privadas de libertad, funcionarios y equipos profesionales en las acciones de detección y derivación ante posibles situaciones de riesgo.


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MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS PARTICIPÓ EN ACTO POR LA MEMORIA EN PUNTA ARENAS

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