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10 de septiembre de 2026

“EL HOGAR ES LA PRIMERA ESCUELA”: ALEJANDRA VELASCO ABORDA LOS DESAFÍOS DE LA CRIANZA EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES

Conversando con Cristina

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Esta tarde, en el programa “Conversando con Cristina”, conducido por Cristina Mancilla en Polar Comunicaciones, la educadora y exdirectora del Colegio Miguel de Cervantes, Alejandra Velasco, reflexionó sobre los desafíos actuales de la educación y la crianza, destacando que la familia constituye el primer espacio formativo de niños y jóvenes. La docente, quien cuenta con 36 años de trayectoria, relevó la importancia de entregar límites claros, mantener una comunicación permanente y, especialmente, educar mediante el ejemplo.

Durante la conversación, Velasco planteó que el deporte, el arte, la música, el teatro, el debate y las actividades solidarias pueden convertirse en herramientas de prevención y en espacios para descubrir talentos, fortalecer la autoestima y entregar propósitos a las nuevas generaciones. También abordó la influencia de los celulares y las redes sociales, advirtiendo sobre la normalización de las burlas, la agresividad y otras conductas negativas, por lo que llamó a las familias a acompañar a sus hijos y establecer normas coherentes respecto del uso de las tecnologías.

La educadora también puso énfasis en la responsabilidad de padres y madres en el proceso formativo, incluso cuando estos se encuentran separados, señalando la necesidad de mantener criterios comunes de crianza y una comunicación constante en beneficio de los hijos. Asimismo, destacó la importancia de que las familias participen activamente en la vida escolar, fomenten la lectura, la conversación y los hábitos saludables, y promuevan valores como la gratitud, la solidaridad y el respeto, con el objetivo de contribuir a una formación integral de niños y jóvenes.

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“EL HOGAR ES LA PRIMERA ESCUELA”: ALEJANDRA VELASCO ABORDA LOS DESAFÍOS DE LA CRIANZA EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES

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