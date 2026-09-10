PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON REUNIÓ A MÁS DE 1.700 CORREDORES DE TODO EL MUNDO EN TORRES DEL PAINE

La decimocuarta edición de la Patagonian International Marathon concluyó con éxito en la comuna de Torres del Paine. El evento deportivo congregó a más de 1.700 corredores provenientes de 50 países, cinco continentes y 97 comunas del país, quienes recorrieron circuitos rodeados de los característicos paisajes de la zona.

La competencia se dividió en dos jornadas bajo condiciones climáticas favorables. El sábado se disputaron las distancias de 10K, 21K y 42K, donde el chileno Cristian Godoy y la española Iris Catalán triunfaron en la máxima categoría. El domingo continuó con los 15K y 30K, destacando también el primer lugar en los 15K damas de la española residente en Punta Arenas, Adriana Urtasun Sanz.

La masiva concurrencia de los deportistas, quienes viajaron mayoritariamente acompañados por sus familias, generó un importante impacto comercial en Puerto Natales. Esta alta convocatoria permitió activar la economía local durante la semana, confirmando la relevancia del certamen para la comunidad y el turismo de la Magallanes.