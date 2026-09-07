MARATONISTA PUNTARENENSE REPRESENTARÁ A LA CIUDAD EN LOS 30 AÑOS DE HERMANDAD CON BELLINGHAM EN EEUU

La relación de ciudades hermanas entre Punta Arenas y Bellingham, Estados Unidos, cumplirá 30 años, luego de que ambas comunidades suscribieran su convenio de hermanamiento en 1996. La iniciativa nació a partir de gestiones vinculadas al Colegio Miguel de Cervantes y con el paso de los años permitió desarrollar intercambios estudiantiles, actividades culturales, visitas de agrupaciones artísticas y acciones de cooperación entre instituciones de ambas ciudades.

En el marco de esta conmemoración, una delegación puntarenense viajará durante septiembre a Bellingham para participar de diversas actividades programadas entre el 17 y el 22 de ese mes. Uno de los principales hitos será la maratón de Bellingham, que se realizará el domingo 20 de septiembre, donde Punta Arenas estará representada por el maratonista amateur Carlos González, quien cuenta con experiencia en competencias internacionales como las maratones de Tokio y Boston. La delegación será recibida y acompañada por integrantes de la comunidad de Bellingham durante su estadía.

La representante de Bellingham en Punta Arenas, Maritza Nieto, destacó además la intención de recuperar los intercambios educativos y profesionales que se desarrollaban antes de la pandemia, incluyendo experiencias de estudiantes y docentes vinculadas a la enseñanza del inglés. La relación también busca proyectarse hacia nuevas iniciativas culturales, deportivas y de cooperación, mientras que el aprendizaje y certificación de idiomas aparece como otro de los ámbitos que podrían fortalecerse mediante esta histórica conexión entre ambas ciudades.





​

