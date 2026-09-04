FUROR POR APERTURA DE H&M EN PUNTA ARENAS: ES LA TIENDA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

El frío de Punta Arenas no fue impedimento para los fanáticos de la moda que llegaron durante la madrugada hasta Mall Espacio Urbano Pionero para ser parte de la inauguración de la primera tienda H&M en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Desde temprano, cientos de personas comenzaron a reunirse en los accesos del recinto y, a las 11:00 de la mañana, más de 600 personas esperaban en la fila para ser parte de la apertura oficial de la tienda. Diez minutos antes, el equipo de H&M salió a encontrarse con los asistentes y dar inicio a la celebración con música y bailes, en la antesala del tradicional corte de cinta.



A las 11:00 en punto, H&M abrió oficialmente las puertas de su nueva tienda en Punta Arenas, dando la bienvenida a los primeros clientes. Algunos de ellos habían llegado durante la madrugada para asegurar los premios preparados especialmente para la jornada y ser de los primeros en conocer el nuevo espacio.



Algunos asistentes relataron que llegaron durante la madrugada y enfrentaron las bajas temperaturas mientras esperaban su turno. “Se ha sentido pesada, pero por último nos han dado regalos, así que está bien”, comentó una de las asistentes, quien destacó además la llegada de nuevas tiendas a la ciudad.



Otra de las personas que esperaba desde las primeras horas de la mañana valoró la apertura y aseguró que este tipo de iniciativas resulta especialmente atractiva para los jóvenes.



Gift cards marcaron la inauguración

La expectación estuvo marcada también por las gift cards entregadas durante la jornada inaugural.



Los tres primeros clientes de la fila recibieron tarjetas de regalo por $100.000, mientras que las siguientes 200 personas obtuvieron gift cards de $18.000 para utilizar en sus primeras compras en la tienda.



La apertura se desarrolló en un ambiente de celebración y entusiasmo, característico de las inauguraciones de H&M, con clientes que llegaron desde distintas horas de la madrugada para participar de este nuevo hito para la marca en Chile.



Punta Arenas tiene la tienda H&M más austral del mundo

Con la inauguración de su local en Punta Arenas, H&M concretó su llegada por primera vez a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y alcanzó un total de 31 tiendas en Chile.



Pero la apertura tiene además un significado especial para la compañía: el establecimiento de Punta Arenas se convirtió en la tienda H&M más austral del mundo.



Gabriela Vargas, gerente de Marketing y Comunicaciones de H&M Chile, destacó la importancia de la llegada de la marca a la ciudad. “Estamos súper felices de poder llegar a Punta Arenas y a la Región de Magallanes. Nosotros con esta tienda logramos tener un total de 31 tiendas a nivel nacional”, señaló.



La ejecutiva agregó que la ubicación del nuevo establecimiento convierte a Punta Arenas en un punto especial dentro de la presencia internacional de la compañía. “A partir de hoy, H&M Punta Arenas se convierte en nuestra tienda más austral en todo el mundo”, afirmó.



El nuevo establecimiento cuenta con 1.390 metros cuadrados de sala de ventas y ofrece colecciones para mujeres, hombres, niños y bebés, además de productos de Beauty.

Vargas explicó que, si bien se considerarán las condiciones climáticas y geográficas de la ciudad, el objetivo es mantener la variedad de productos que caracteriza a la marca. “La idea es tomar en consideración ciertas condiciones climáticas y geográficas que hacen especial a Punta Arenas y poder ofrecer una variedad que pueda surtir mejor ciertas demandas locales”, explicó.



Sin embargo, recalcó que los clientes podrán encontrar las mismas colecciones y prendas disponibles en otras ciudades del país.



La llegada de H&M representa además una ampliación de la oferta comercial de Punta Arenas y la incorporación de un nuevo actor al sector retail de la ciudad.



La apertura generó una alta expectativa entre los consumidores locales, reuniendo a más de 600 personas al momento de la inauguración en Mall Espacio Urbano Pionero.



Con esta inauguración, la cadena sueca amplía su presencia desde el norte hasta el extremo sur de Chile y establece en Punta Arenas un nuevo punto dentro de su operación internacional.

Tras el tradicional corte de cinta y la celebración de las primeras horas, la tienda comenzó a operar con normalidad, marcando oficialmente la llegada de H&M a Magallanes y la apertura de su tienda más austral del mundo.





