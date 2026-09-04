Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

4 de septiembre de 2026

FUROR POR APERTURA DE H&M EN PUNTA ARENAS: ES LA TIENDA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

​La apertura se desarrolló en un ambiente de celebración y entusiasmo, característico de las inauguraciones de H&M, con clientes que llegaron desde distintas horas de la madrugada para participar de este nuevo hito para la marca en Chile.

H&Mpuq

El frío de Punta Arenas no fue impedimento para los fanáticos de la moda que llegaron durante la madrugada hasta Mall Espacio Urbano Pionero para ser parte de la inauguración de la primera tienda H&M en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Desde temprano, cientos de personas comenzaron a reunirse en los accesos del recinto y, a las 11:00 de la mañana, más de 600 personas esperaban en la fila para ser parte de la apertura oficial de la tienda. Diez minutos antes, el equipo de H&M salió a encontrarse con los asistentes y dar inicio a la celebración con música y bailes, en la antesala del tradicional corte de cinta.

A las 11:00 en punto, H&M abrió oficialmente las puertas de su nueva tienda en Punta Arenas, dando la bienvenida a los primeros clientes. Algunos de ellos habían llegado durante la madrugada para asegurar los premios preparados especialmente para la jornada y ser de los primeros en conocer el nuevo espacio.

Algunos asistentes relataron que llegaron durante la madrugada y enfrentaron las bajas temperaturas mientras esperaban su turno. “Se ha sentido pesada, pero por último nos han dado regalos, así que está bien”, comentó una de las asistentes, quien destacó además la llegada de nuevas tiendas a la ciudad.

Otra de las personas que esperaba desde las primeras horas de la mañana valoró la apertura y aseguró que este tipo de iniciativas resulta especialmente atractiva para los jóvenes.

Gift cards marcaron la inauguración
La expectación estuvo marcada también por las gift cards entregadas durante la jornada inaugural.

Los tres primeros clientes de la fila recibieron tarjetas de regalo por $100.000, mientras que las siguientes 200 personas obtuvieron gift cards de $18.000 para utilizar en sus primeras compras en la tienda.

La apertura se desarrolló en un ambiente de celebración y entusiasmo, característico de las inauguraciones de H&M, con clientes que llegaron desde distintas horas de la madrugada para participar de este nuevo hito para la marca en Chile.

Punta Arenas tiene la tienda H&M más austral del mundo
Con la inauguración de su local en Punta Arenas, H&M concretó su llegada por primera vez a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y alcanzó un total de 31 tiendas en Chile.

Pero la apertura tiene además un significado especial para la compañía: el establecimiento de Punta Arenas se convirtió en la tienda H&M más austral del mundo.

Gabriela Vargas, gerente de Marketing y Comunicaciones de H&M Chile, destacó la importancia de la llegada de la marca a la ciudad. “Estamos súper felices de poder llegar a Punta Arenas y a la Región de Magallanes. Nosotros con esta tienda logramos tener un total de 31 tiendas a nivel nacional”, señaló.

La ejecutiva agregó que la ubicación del nuevo establecimiento convierte a Punta Arenas en un punto especial dentro de la presencia internacional de la compañía. “A partir de hoy, H&M Punta Arenas se convierte en nuestra tienda más austral en todo el mundo”, afirmó.

El nuevo establecimiento cuenta con 1.390 metros cuadrados de sala de ventas y ofrece colecciones para mujeres, hombres, niños y bebés, además de productos de Beauty.
Vargas explicó que, si bien se considerarán las condiciones climáticas y geográficas de la ciudad, el objetivo es mantener la variedad de productos que caracteriza a la marca. “La idea es tomar en consideración ciertas condiciones climáticas y geográficas que hacen especial a Punta Arenas y poder ofrecer una variedad que pueda surtir mejor ciertas demandas locales”, explicó.

Sin embargo, recalcó que los clientes podrán encontrar las mismas colecciones y prendas disponibles en otras ciudades del país.

La llegada de H&M representa además una ampliación de la oferta comercial de Punta Arenas y la incorporación de un nuevo actor al sector retail de la ciudad.

La apertura generó una alta expectativa entre los consumidores locales, reuniendo a más de 600 personas al momento de la inauguración en Mall Espacio Urbano Pionero.

Con esta inauguración, la cadena sueca amplía su presencia desde el norte hasta el extremo sur de Chile y establece en Punta Arenas un nuevo punto dentro de su operación internacional.
Tras el tradicional corte de cinta y la celebración de las primeras horas, la tienda comenzó a operar con normalidad, marcando oficialmente la llegada de H&M a Magallanes y la apertura de su tienda más austral del mundo.


apertura h&m

H&M INAUGURÓ EN PUNTA ARENAS SU TIENDA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

"ES UN PROYECTO ENTRE PRIVADOS": CANCILLER POR ACUERDO COMERCIAL ENTRE MALVINAS Y PUNTA ARENAS

Leer Más

El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó que el proyecto pueda afectar las relaciones entre Chile y Argentina, en medio de las recientes tensiones entre ambos países.

El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó que el proyecto pueda afectar las relaciones entre Chile y Argentina, en medio de las recientes tensiones entre ambos países.

cancillermackenna
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

DETIENEN A HOMBRE ACUSADO DE AGREDIR CON ARMA DE AIRE COMPRIMIDO A SU EXPAREJA Y SUSTRAERLE SU VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

TURISMO ALCANZA UN 90% DE VALORACIÓN POSITIVA Y SE POSICIONA COMO LA INDUSTRIA MEJOR EVALUADA DE MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
GETPuertoEden

GOBIERNO EN TERRENO EN PUERTO EDÉN: SERVICIOS PÚBLICOS DESTACAN RESULTADOS DEL DESPLIEGUE Y ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
territorioscreativos

MAGALLANES SE INCORPORA A LA RED NACIONAL DE TERRITORIOS CREATIVOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CREATIVA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.