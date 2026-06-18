DICKIES ROMPE ESTEREOTIPOS Y AMPLÍA SU OFERTA CON PRENDAS URBANAS, UNIFORMES CLÍNICOS Y ACCESORIOS EN PUNTA ARENAS

La evolución de la moda, los cambios en las preferencias de las nuevas generaciones y la creciente búsqueda de prendas cómodas y duraderas han permitido que Dickies continúe ampliando su presencia en Magallanes. Así lo destacó Francisco Muñoz, asesor del local Dickies ubicado en Zona Franca, durante una entrevista concedida la mañana de este jueves al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Muñoz recordó que la marca nació en 1922 y que sus orígenes están ligados a la confección de ropa de trabajo, llegando incluso a participar en la fabricación de uniformes durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, explicó que con el paso de los años sus productos evolucionaron hacia el vestuario de uso cotidiano.

“No es moda, es un producto de calidad para el servicio del trabajo, pero que está basado también para ropa de uso urbano diario”, señaló.

El representante de la tienda destacó que una de las principales fortalezas de la marca es la durabilidad de sus prendas, además de las tecnologías incorporadas en las telas, como elasticidad, repelencia al agua, protección contra manchas y facilidad de lavado.

“Los cuelgas y no necesitan planchado”, explicó, agregando que estas características son especialmente valoradas en una región como Magallanes, donde predominan las bajas temperaturas y se requiere ropa funcional durante gran parte del año.

Además de la vestimenta casual y urbana, Dickies ha desarrollado una línea de uniformes clínicos dirigida a profesionales de la salud e instituciones. Según Muñoz, estos productos han tenido una excelente recepción gracias a sus propiedades antifluidos, elasticidad y comodidad.

“La gente está contenta con los productos que tenemos”, sostuvo.

Actualmente, la marca cuenta con dos puntos de venta en Zona Franca. Uno de ellos corresponde al módulo 3435, orientado principalmente a ropa urbana y de uso diario, mientras que el local ubicado en la avenida principal concentra la oferta de uniformes clínicos, ropa técnica y artículos para el trabajo, incluyendo overoles y prendas especializadas.

Muñoz afirmó que uno de los desafíos ha sido derribar la percepción de que Dickies está exclusivamente asociada a la ropa laboral. En ese sentido, destacó que muchos clientes han descubierto nuevas líneas de productos tras probarlos por primera vez.

“Nosotros le decimos a nuestros clientes: ‘pruébeselo, sin ningún compromiso’, para que vean y sientan la flexibilidad y comodidad que tiene el producto”, comentó.

Asimismo, señaló que las nuevas generaciones han impulsado tendencias vinculadas a prendas más amplias y cómodas, como pantalones cargo, polerones oversize y chaquetas de estilo relajado, lo que ha permitido ampliar el público objetivo de la marca.

“Hoy día tú te vistes como te sientes cómodo”, afirmó, agregando que las personas ya no se sienten obligadas a seguir una única tendencia y privilegian la comodidad y el estilo propio.

Otro de los productos que ha sorprendido por su aceptación son las calcetas técnicas con sistema de compresión, diseñadas para favorecer la circulación y mantener los pies secos, especialmente entre quienes pasan largas jornadas de pie.

“La gente, pero fascinada”, comentó Muñoz, asegurando que muchos clientes regresan para adquirir más unidades tras probarlas.

Finalmente, el asesor invitó a quienes aún no conocen la marca a visitar las dos sucursales y experimentar directamente la calidad de sus productos.

“Los invitamos para que vayan a visitarnos, por último, vayan a probar para que vean en realidad la calidad de producto”, expresó.

Actualmente, la tienda mantiene un sector especial con descuentos de hasta un 40% en el local de la avenida principal y dispone de gift cards disponibles en ambas sucursales, coincidiendo con las compras relacionadas con el Día del Padre.





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