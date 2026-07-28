EX CONSEJERO REGIONAL MIGUEL SIERPE ADVIERTE QUE MAGALLANES ENFRENTA "DÍAS DIFÍCILES" Y LLAMA A CONSTRUIR ACUERDOS REGIONALES

Una profunda reflexión sobre el escenario político nacional, el futuro de Magallanes y los desafíos que enfrenta la región realizó esta mañana el exconsejero regional Miguel Sierpe Gallardo durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

Quien integró el Consejo Regional durante 31 años manifestó su preocupación por el deterioro de la confianza ciudadana en la política y por el creciente nivel de polarización que, a su juicio, ha dificultado la construcción de acuerdos.

"Un poco frustrado por la condición que se encuentra la política hoy día en general. Y el descrédito que tenemos frente a la ciudadanía, quienes de alguna manera participamos en política y eso a mí me parece que es un tema complicado porque no es fácil recuperar la confianza y la credibilidad con la ciudadanía", afirmó.

Según Sierpe, la mayoría del país mantiene posiciones moderadas, pero ha terminado optando entre alternativas cada vez más extremas.

"Yo diría que ni la ultraizquierda ni la ultraderecha son mayoría en el país. La mayoría del país es un país bastante moderado y que lo que no tiene es alternativa. Por lo tanto lo que hacemos cada cuatro años (...) la gente de centro está obligada a buscar el mal menor", sostuvo.

El exconsejero recordó además que, tras el retorno a la democracia, los avances económicos y sociales fueron posibles gracias a la capacidad de entendimiento entre oficialismo y oposición.

"Los primeros veintitantos años del Gobierno que recuperó la democracia (...) logró tener un desarrollo y un avance significativo (...) pero no lo hizo solamente el Gobierno de la Concertación, lo hizo el Gobierno de la Concertación más la oposición que concurría con grandes acuerdos o avances relevantes que permitieron el desarrollo del país", señaló.



Centralismo y pérdida de fuerza regional



Durante la conversación, Sierpe también abordó la situación de Magallanes frente al poder central, asegurando que el proceso de descentralización sigue siendo insuficiente.

"Hoy día nuevamente estamos volviendo a un centralismo absoluto. No es que hayamos logrado con el tiempo haberlo derrotado, porque yo creo que el centralismo siempre está presente en todos los gobiernos (...) todas las cosas se siguen decidiendo en Santiago", indicó.

Recordó que durante su paso por el Consejo Regional fue posible impulsar proyectos emblemáticos mediante acuerdos transversales, citando como ejemplo la instalación del primer acelerador lineal para tratamiento del cáncer en Magallanes.

"Fue una pelea que logramos dar con mucha fuerza y logramos finalmente eso (...) dejando las diferencias políticas a un lado y llegando a acuerdos relevantes dentro del Consejo Regional", expresó.



Zona Franca: "El que menos gana es el ciudadano magallánico"



Uno de los temas centrales de la entrevista fue el futuro de la Zona Franca y la necesidad de comenzar desde ahora el debate sobre el nuevo modelo que deberá implementarse en los próximos años.

Sierpe planteó que el principal beneficiario del sistema no ha sido la ciudadanía.

"El problema está que yo creo que el gran perdedor en todo esto (...) el que menos gana es el ciudadano magallánico", afirmó.

Agregó que existe una percepción extendida respecto a que las ventajas para los consumidores locales son cada vez menores.

"Yo no veo la tremenda ventaja que tengamos los magallánicos porque casi comprar un auto cuesta menos comprarlo en Santiago que comprarlo acá en la Zona Franca", manifestó.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno Regional debería comenzar de inmediato un trabajo transversal para preparar la futura discusión sobre el régimen franco.

"Hoy día la administración regional (...) debería empezar a trabajar ya en qué las cosas que podemos concordar para dar una pelea única por toda la región y lograr que ese beneficio de Zona Franca de alguna manera genere una conformidad a todos los sectores", planteó.

Asimismo, advirtió que junto con la revisión de la Zona Franca también podrían revisarse otros beneficios para las zonas extremas.

"No te quepa ninguna duda que va a venir toda una revisión de cuáles son los beneficios que tiene Magallanes (...) hay una responsabilidad política generalizada y ubicada en Magallanes, que es la que tiene que dar la pelea", indicó.



Desarrollo regional y participación ciudadana



El exconsejero también se refirió a proyectos estratégicos como el Centro Antártico Internacional, el hidrógeno verde, la salmonicultura y el desarrollo energético, insistiendo en que la región debe anticiparse a los cambios y construir acuerdos antes de reaccionar frente a ellos.

A su juicio, muchas discusiones han estado marcadas por posiciones contradictorias y por intereses políticos.

"Me parece que estamos reaccionando mal (...) hemos ido viendo cómo se va convirtiendo gente que se negaba al tema de la salmonicultura y que hoy día reconoce que la salmonicultura es un tema relevante, gente que se negaba al tema del hidrógeno verde y que hoy día está reclamando que se apure", señaló.

Para Sierpe, esa falta de coherencia responde al clima político actual.

"No había una coherencia y eso se debe un poco al desencuentro político que hay. Yo creo que todo eso viene de un desencuentro donde la gente no es capaz de mirar en una sola dirección, sino que miran la dirección de su conveniencia", afirmó.



Festival Folclórico en la Patagonia



Durante la entrevista también abordó el presente del Festival Folclórico en la Patagonia, evento que consideró parte fundamental de la identidad regional.

Recordó que el certamen llegó a convertirse en uno de los más importantes de Sudamérica y llamó a recuperar su espíritu original mediante una mayor participación de personas con experiencia en su organización.

"Es muy importante no llevarse las cosas para la casa. Yo creo que el alcalde podría tener un cambio respecto a buscar gente (...) hay un montón de gente que podría colaborar para que esto vuelva a tener la importancia que tiene para la región", expresó.

Añadió que el festival no solo tuvo un valor cultural, sino también económico para Magallanes.

"El Festival de la Patagonia en algún momento fue hasta un hito económico importante porque venía una cantidad de gente de afuera al Festival de la Patagonia", recordó.



"Cuando todas las banderas quedan guardadas en la casa"



Finalmente, Miguel Sierpe insistió en que el principal desafío de Magallanes es enfrentar unidos las decisiones que marcarán el futuro de la región.

"Las cosas en las que hemos podido avanzar en Magallanes es cuando todas las banderas quedan guardadas en la casa y lo que salen son los magallánicos a reclamar. Esa es la única manera de ganar hoy día; hacerlo en forma polarizada creo que es enfrentarse con un viaje sin retorno", concluyó.



