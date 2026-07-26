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26 de julio de 2026

OCHO MIL PERSONAS PARTICIPARON EN LA 10ª CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA DE MAGALLANES

La actividad organizada por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes reunió a miles de participantes en la Costanera de Punta Arenas, consolidándose como uno de los eventos deportivos recreativos más masivos del invierno en la región.

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Un total de 8.000 personas participaron este sábado en la 10ª Corrida Familiar Nocturna de Magallanes, organizada por la Seremi del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND). Con una temperatura cercana a los 0 °C, los participantes recorrieron circuitos de 2,5, 5 y 10 kilómetros en la Costanera del Estrecho de Punta Arenas, transformando la jornada en una nueva fiesta deportiva para la comunidad.

El seremi del Deporte, Jacques Roux, destacó la alta convocatoria alcanzada por la actividad y valoró la respuesta de la comunidad pese a las condiciones climáticas. Además, señaló que el objetivo es replicar este tipo de iniciativas en otras comunas de la región para fomentar la práctica deportiva y la participación familiar.

La Corrida Familiar Nocturna es organizada por el Programa Deporte de Participación Social del IND Magallanes y busca promover la actividad física, los hábitos de vida saludable y la recreación mediante una actividad gratuita e inclusiva. Desde su primera edición, realizada en 2015 con cerca de 400 participantes, el evento ha experimentado un crecimiento sostenido, superando este año los 8.000 inscritos.

En la distancia de 10 kilómetros, los ganadores fueron Hernán Pérez y Claudia Gómez. En los 5 kilómetros, los primeros lugares correspondieron a Franco Fernández y Fernanda Melisenda, respectivamente.

Resultados

10K Varones




  • 1° Hernán Pérez


  • 2° Leonidas Hernández


  • 3° Claudio Tobar

10K Damas




  • 1° Claudia Gómez


  • 2° Adriana Ortazur


  • 3° Dominic Cabrera

5K Varones




  • 1° Franco Fernández


  • 2° Miguel Leiva


  • 3° Maximiliano Contreras

5K Damas




  • 1° Fernanda Melisenda


  • 2° Tamara Notario


  • 3° Daniela Lucero


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