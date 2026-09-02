SERVICIO DE SALUD MAGALLANES REFUERZA ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA CON OPERATIVOS Y RONDAS DE ESPECIALISTAS

Una serie de estrategias destinadas a disminuir las listas de espera de especialidades médicas se encuentran en desarrollo en la Región de Magallanes, incluyendo rondas de profesionales de la propia red asistencial, operativos con especialistas externos y la compra de prestaciones a proveedores privados.

Así lo explicaron esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Milisette Neira, referente GES, y Camila Gallardo, referente de Tiempos de Espera y Rondas Médicas del Servicio de Salud Magallanes, quienes abordaron las principales acciones que se están ejecutando para aumentar la capacidad de resolución de la red asistencial.

Neira explicó que ambas forman parte de la Unidad de Gestión de Oferta y Demanda del Servicio de Salud Magallanes, instancia que aborda materias relacionadas con las garantías explícitas en salud, las listas de espera y el programa de resolutividad.

Uno de los focos identificados como prioritarios corresponde a oftalmología, tanto en prestaciones GES como no GES, debido a la limitada disponibilidad de especialistas en la región.

“Dentro de nuestra red la lista de espera de oftalmología, tanto GES y no GES, es uno de los nudos críticos que tenemos en nuestra región. Tenemos pocas horas de oftalmólogo”, explicó Neira durante la entrevista.

Ante esta situación, el Servicio de Salud ha impulsado distintas medidas de apoyo al Hospital Clínico de Magallanes, entre ellas la compra de servicios para consultas de vicios de refracción y la realización de operativos extraordinarios. A esto se suman acciones relacionadas con los fondos de ojo, examen fundamental para el tamizaje de la retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera en la población.

La estrategia también contempla acercar prestaciones a las comunas más alejadas de la capital regional. En ese sentido, Neira señaló que se están gestionando rondas en Puerto Natales y Porvenir, con el objetivo de facilitar el acceso de los usuarios a determinadas prestaciones.

Otro de los ámbitos que concentra esfuerzos corresponde a las patologías oncológicas y a procedimientos como colonoscopías y endoscopías, áreas en las que existen brechas de especialistas y cuya demanda supera, en determinados momentos, la capacidad de respuesta de la red pública.

“Hay que hacer siempre como estrategias extras como hacer licitaciones, compras de servicios a privados”, explicó la referente GES, detallando que actualmente existe una compra de servicios con RedSalud para la realización de endoscopías y colonoscopías.



Rondas y operativos para pacientes en espera



Desde el área de Tiempos de Espera, Camila Gallardo explicó que una de las principales estrategias corresponde a las rondas de especialidad, realizadas por profesionales pertenecientes a la propia red asistencial.

Estas rondas permiten que especialistas del Hospital Clínico de Magallanes o del Hospital de Puerto Natales se trasladen hacia los hospitales comunitarios, particularmente con el objetivo de disminuir las barreras de acceso territorial existentes para quienes viven en otras comunas de la región.

“Son realizadas principalmente hacia los hospitales comunitarios para superar en el fondo también esta barrera de acceso territorial”, señaló Gallardo.

La profesional indicó que existe un calendario anual de rondas y que su cumplimiento avanza de acuerdo con lo planificado, incluyendo desplazamientos de especialistas hacia Porvenir y Puerto Williams, entre otras localidades.

La segunda gran estrategia corresponde a los operativos realizados con especialistas externos a la red regional. Uno de los ejemplos recientes fue el operativo de traumatología efectuado durante la primera semana de agosto en el Hospital de Puerto Natales, donde participó un equipo de traumatólogos de la Universidad de los Andes.

La iniciativa permitió abordar a pacientes que llevaban más tiempo esperando atención, luego de un período en que la prestación de traumatología había experimentado dificultades de continuidad en el recinto asistencial.

“Ellos vinieron a resolver toda la lista de espera más antigua de Puerto Natales”, explicó Gallardo.

Uno de los aspectos destacados por el Servicio de Salud fue la coordinación previa de exámenes para los pacientes, permitiendo que estos llegaran a la consulta de especialidad con las radiografías ya realizadas.

De acuerdo con Gallardo, esta modalidad permite avanzar hacia una atención más resolutiva, evitando que el paciente deba acudir a una consulta únicamente para recibir la indicación de nuevos exámenes y posteriormente iniciar otro proceso de atención.



Próximo operativo será de urología



Dentro de las próximas acciones anunciadas durante la entrevista se encuentra un operativo de urología que se desarrollará durante este viernes y sábado, con la participación del presidente de la Sociedad de Urología de Chile junto a un equipo de especialistas.

La actividad estará destinada a 150 pacientes que corresponden a los más antiguos de la lista de espera de urología del Hospital Clínico de Magallanes.

Gallardo aclaró que estos pacientes no deben solicitar espontáneamente una hora para participar del operativo, ya que la contactabilidad se realiza directamente desde el establecimiento correspondiente y respetando el criterio de antigüedad.

“Es siempre respetando el criterio de antigüedad, o sea, se está llamando desde el registro más antiguo al más reciente”, precisó.

Además, al igual que en otros operativos, se han coordinado exámenes previos para que los usuarios lleguen a la consulta con los antecedentes necesarios y así favorecer una atención más resolutiva.

Durante la entrevista también se recordó la realización, durante el primer semestre, de un operativo de la agrupación Acrux, que desplegó equipos de manera simultánea en dos hospitales comunitarios y permitió concretar cientos de atenciones.



La importancia de mantener actualizados los datos



Junto con explicar las estrategias para enfrentar las listas de espera, las representantes del Servicio de Salud Magallanes realizaron un llamado a la ciudadanía a mantener actualizados sus datos de contacto, especialmente teléfonos y domicilio.

La medida resulta relevante considerando que una parte importante del proceso de gestión depende de lograr contactar oportunamente a las personas que se encuentran esperando una atención.

“Es mucha la gestión como la hora humana que hay detrás de intentar contactar a un usuario”, afirmó Gallardo, enfatizando que cuando una persona cambia su número telefónico o domicilio debe informar esta modificación en su establecimiento de salud.

El llamado también considera a quienes se trasladan a vivir a otra región. Según explicaron, es importante que los pacientes informen oportunamente estos cambios para que, cuando corresponda, pueda efectuarse la coordinación entre servicios de salud y evitar que una persona pierda continuidad en su proceso de atención.

La situación adquiere especial relevancia en pacientes que se encuentran en listas de espera o tienen garantías de oportunidad GES en curso.

“Cuando ocurre esto, cuando se cambian de región, van a vivir a otro lado, también es importante que ellos avisen en su centro para que en caso de que haya una garantía, por ejemplo, de oportunidad que está en curso o están en una lista de espera, el paciente no vuelva a cero, sino que se haga un traslado entre servicios de salud”, explicó Gallardo.



También llaman a reducir las inasistencias



Otro de los aspectos abordados fue la importancia de que los usuarios avisen con anticipación cuando no puedan acudir a una hora médica, considerando que las inasistencias representan una dificultad adicional para la gestión de la demanda.

Desde el Servicio de Salud señalaron que, además de actualizar los datos, existe una responsabilidad de los usuarios en informar oportunamente cuando no podrán asistir a una cita, permitiendo que ese cupo pueda ser gestionado de mejor manera.

Asimismo, se explicó que para los próximos operativos se está reforzando la estrategia de contacto con los pacientes. En algunos casos se realiza inicialmente una llamada destinada a actualizar los datos y advertir al usuario que posteriormente recibirá un segundo contacto para concretar la citación.

La medida busca enfrentar una dificultad cada vez más frecuente: que las personas no contesten llamadas provenientes de números desconocidos.



Información disponible sobre las garantías GES



Finalmente, las representantes del Servicio de Salud Magallanes recordaron que la ciudadanía puede acceder a información detallada respecto de las Garantías Explícitas en Salud (GES) y conocer cuáles son los problemas de salud incorporados, junto con las prestaciones contempladas para cada uno.

Durante el programa se explicó que esta información se encuentra disponible a través de los canales institucionales de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, donde los usuarios pueden revisar el listado de los 90 problemas de salud actualmente incorporados al sistema GES y acceder a documentos con el detalle de las prestaciones.





​

