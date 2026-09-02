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2 de septiembre de 2026

CON GRAN ÉXITO DE CONVOCATORIA FINALIZA PROCESO DE SELECCIÓN E INICIA EL CURSO DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LOGÍSTICA EN MAGALLANES

Entre los seleccionados que darán vida a esta edición destacan expertos y trabajadores de áreas fundamentales para la economía de Magallanes.

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Tras un exitoso proceso de postulación que logró completar la totalidad de sus vacantes, el Curso de Certificación en Innovación y Emprendimiento en Logística se alista para dar su vamos oficial. El programa, que busca fortalecer las capacidades de innovación y emprendimiento del sector logístico en la zona austral, cuenta con una cohorte diversa compuesta por profesionales de múltiples sectores clave para el desarrollo regional.

Entre los seleccionados que darán vida a esta edición destacan expertos y trabajadores de áreas fundamentales para la economía de Magallanes, tales como el Sector Energía, el Sector Antártico y Logística Marítimo-Portuaria, el Sector Turismo, Construcción y Soporte Industrial, además de profesionales enfocados en Servicios Logísticos y Tecnológicos
Transversales. Esta multidisciplinariedad enriquecerá el intercambio de experiencias y la co-creación de soluciones adaptadas a los desafíos territoriales.

La primera jornada del curso se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre a partir de las 15:30 horas en el Auditorio Ernesto Livacic de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG). El evento inaugural contará con la participación de representantes de Corfo Magallanes, del Comité de Desarrollo Productivo Regional, autoridades academicas y actores clave del ecosistema logístico e industrial de la zona.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la charla inédita en la región de Luis Contreras Espinoza, Fundador & CEO de ComexPoint, ganador del Premio Iberoamericano de Innovación 2024 y Top 60 en la Entrepreneurial World Cup 2025, quien compartirá su valiosa trayectoria en el emprendimiento aplicado a la logística y el desarrollo de software.

La ceremonia inaugural y el espacio de networking posterior estarán abiertos también a profesionales de estas industrias que no sean participantes regulares del curso. Quienes estén interesados en asistir pueden hacerlo completando su registro a través del siguiente formulario (asistencia sujeta a correo de confirmación): LINK DE INSCRIPCIÓN

Este programa representa una apuesta concreta por la descentralización y la formación de capital humano avanzado. Cabe destacar que esta es una iniciativa impulsada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en colaboración con la Universidad de Magallanes (UMAG), con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, a través del programa Viraliza de Corfo.

Para conocer más detalles sobre el desarrollo del programa, próximas actividades e información institucional, los interesados pueden visitar la página web oficial viralizalogistica.cl o revisar las redes sociales del proyecto.



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CORFO Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: INICIAN AGENDA PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

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