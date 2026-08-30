MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PRESENTA AGENDA DE ACTIVIDADES PARA FIESTAS PATRIAS

La Municipalidad de Punta Arenas presentó el calendario de actividades preparado para conmemorar las Fiestas Patrias, que este año contempla cuatro iniciativas abiertas a la comunidad. La programación incluye el Concierto de Fiestas Patrias, la Expo Empanadas, el Concurso Mejor Empanada Criolla y la Carrera de Garzones.

El alcalde Claudio Radonich informó que este año no se realizará la tradicional Fiesta Criolla debido a los trabajos que se ejecutan en el Parque María Behety. No obstante, señaló que el municipio mantendrá una programación especial durante septiembre, con actividades en distintos espacios de la comuna.

La agenda comenzará el jueves 3 de septiembre con el Concierto de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal José Bohr, con funciones a las 15:00 y 19:00 horas. La presentación contará con la participación de la Orquesta de la V División de Ejército, el Coro Arte Vocal e intervenciones teatrales, con más de 100 artistas en escena. Las entradas para la función de las 19:00 horas serán gratuitas y deberán retirarse previamente en los puntos establecidos por el municipio.

El viernes 4 de septiembre se desarrollará la Expo Empanadas, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en el hall de Galería Gran Palace. La actividad reunirá a ocho emprendimientos formalizados del rubro. Posteriormente, el martes 15 de septiembre, la Plaza Muñoz Gamero será escenario del Concurso Mejor Empanada Criolla, entre las 11:00 y las 12:30 horas, y de la Carrera de Garzones, programada para las 12:00 horas.

Las inscripciones para el Concurso Mejor Empanada Criolla estarán abiertas entre el 1 y el 11 de septiembre, mientras que para la Carrera de Garzones se podrán realizar entre el 4 y el 9 de septiembre. El municipio también informó que se encuentra coordinando las autorizaciones para las fondas y un plan especial de seguridad para las celebraciones de Fiestas Patrias en Punta Arenas.

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