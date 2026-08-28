OPERADORES INTERNACIONALES VISITAN ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUNTA ARENAS Y TIERRA DEL FUEGO

Gracias a un esfuerzo conjunto de la Dirección Nacional de Sernatur y la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena, Austro Chile, tour operadores internacionales provenientes de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y España realizaron un viaje de familiarización por distintos atractivos turísticos de Punta Arenas y Tierra del Fuego.

La iniciativa, desarrollada durante el 22 y 26 de agosto en el marco del programa Expedition Chile 2026, tuvo como objetivo que los profesionales conocieran de primera mano la oferta turística regional, sus experiencias, infraestructura y servicios, fortaleciendo así la comercialización del destino en los mercados internacionales.



Durante su estadía, los operadores pudieron vivir distintas experiencias que forman parte de la oferta turística de Magallanes, realizando actividades de naturaleza, navegaciones entre glaciares, avistamiento de fauna y visitas a sitios de valor histórico y patrimonial. El programa también incluyó experiencias gastronómicas que les permitieron conocer y disfrutar de los sabores y productos locales.



La gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, destacó la importancia de este tipo de acciones para fortalecer el posicionamiento internacional de Magallanes: “Estas acciones son muy importantes porque permiten que los tour operadores conozcan directamente nuestros atractivos, la infraestructura y el nivel de los servicios que ofrecemos. De esta manera, pueden incorporar el destino en sus catálogos y comenzar a comercializar experiencias y paquetes turísticos hacia nuestra región”.



Asimismo, explicó que el programa incluyó una capacitación de destino, instancia en la que los operadores recibieron información sobre la oferta turística de las cuatro provincias de Magallanes y conocieron las posibilidades de diseñar itinerarios que permitan combinar distintos territorios y experiencias dentro de la región.



“Buscamos que comprendan que en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena tenemos una diversidad enorme de experiencias y territorios que pueden complementarse entre sí, permitiendo generar programas que incorporen más de un destino”, agregó Rodríguez.



Tras finalizar el viaje de familiarización, los representantes de las empresas internacionales destacaron y valoraron positivamente la experiencia, manifestando su sorpresa por el potencial turístico del destino y el alto nivel de los productos y servicios disponibles.



Desde Austro Chile valoraron especialmente el trabajo colaborativo que permite concretar este tipo de acciones de promoción y comercialización internacional: “Estamos muy contentos con el resultado de esta visita. Los operadores se van encantados con Magallanes y sorprendidos por todo lo que nuestra región tiene para ofrecer. Agradecemos a Sernatur por impulsar esta iniciativa y, especialmente, a todas las empresas regionales que colaboraron y abrieron sus puertas para hacer posible este viaje de familiarización”, concluyó la gerente de Austro Chile.



