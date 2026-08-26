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26 de agosto de 2026

ARMADA ARGENTINA NAVEGA POR MAGALLANES Y OMITE QUE ES TERRITORIO CHILENO: "ZONA DESAFIANTE DEL PAÍS"

​Tras la publicación de esta nota, el mensaje fue editado, eliminando la mención “del país” y especificando que los canales son de Chile.

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La Armada Argentina difundió este 25 de agosto de 2026, a través de su cuenta oficial de Instagram, un video que muestra fiordos y aguas interiores del Estado de Chile. El registro incluye paisajes y lugares característicos de la región de Magallanes, e incluso se alcanza a ver una bandera y embarcación de Chile en la grabación. Sin embargo, el texto que acompaña la publicación omite esta información y da a entender que se trataría de un escenario argentino.

La publicación oficial detalla: “El destructor ARA ‘Almirante Brown’ navegó por los canales fueguinos rumbo al Ejercicio Multinacional UNITAS LXVII, atravesando uno de los escenarios marítimos más australes y desafiantes del país”. El texto agrega que durante el recorrido, la unidad continúa fortaleciendo el adiestramiento de su dotación y reafirmando el compromiso de la Armada Argentina con la cooperación regional.

Tras la publicación de esta nota, el mensaje fue editado, eliminando la mención “del país” y especificando que los canales son de Chile.

El ejercicio UNITAS, uno de los principales adiestramientos navales multinacionales del hemisferio, cuenta con más de seis décadas de historia y se ha convertido en una herramienta clave para desarrollar la interoperabilidad entre fuerzas armadas de distintos países. En esta edición, el ejercicio se realizará en la costa de Perú. Por lo mismo, la nave argentina pasó por territorio chileno, pero en el mensaje de la institución se da a entender que se trata de territorio argentino.

Suman y siguen las polémicas

Si bien han existido diferencias en el tiempo entre ambas naciones, las cuales se han resuelto por medio del diálogo, en los últimos dos años, durante la gestión de Javier Milei en Argentina, las polémicas han surgido con mayor frecuencia.

El último capítulo ocurrió el pasado fin de semana, a raíz de una entrevista que dio el general trasandino Gustavo Valverde, quien aseguró: “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”.

Lo anterior motivó una nota de protesta del gobierno chileno, además de las debidas explicaciones de la Casa Rosada, quienes se comprometieron a trabajar por mantener la relación bilateral.

En Chile, desde el mundo político también existieron declaraciones de molestia ante lo que consideran una actitud sistemática por parte de Argentina de desconocer los tratados vigentes.

Fuente: biobiochile.cl




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