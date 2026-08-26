SENSEI JULIO SILVA COMPARTE SU EXPERIENCIA Y ALTO NIVEL TÉCNICO EN JORNADA DE ENTRENAMIENTO EN PUNTA ARENAS

La actividad, organizada por el Dojo Samurai Senshi No Te, dirigido por el Sensei Jorge Barría, reunió a practicantes de diferentes edades y niveles, quienes tuvieron la oportunidad de entrenar y compartir junto a uno de los referentes del Karate competitivo nacional. La actividad contó también con la participación de Senpai Esteban Molina y Senpai José Francisco Gallegos que viajaron desde Santiago jiyukan hombu dojo.

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Sensei Julio Silva cuenta con una amplia y destacada trayectoria dentro del Karate. Como integrante de JKA Chile, fue Seleccionado Nacional de Karate JKA y actualmente se desempeña como Técnico de la Selección Nacional de Kumite JKA, aportando su experiencia y conocimientos a la preparación de los deportistas que representan al país en importantes competencias nacionales e internacionales.

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Su carrera deportiva también contempla una destacada participación como deportista de la Federación Nacional de Karate, desarrollando una importante trayectoria competitiva y alcanzando sobresalientes resultados. A lo largo de su carrera ha sido finalista en diversos certámenes de alto nivel, participando en competencias sudamericanas, panamericanas y mundiales, incluyendo importantes torneos realizados en Japón, cuna del Karate y escenario de algunas de las competencias más exigentes de esta disciplina.



Esta vasta experiencia competitiva y técnica fue compartida durante la jornada desarrollada en Punta Arenas, entregando a los participantes valiosas herramientas para continuar perfeccionando su Karate, profundizando especialmente en aspectos técnicos, tácticos y competitivos del Kumite.



Dojos participantes

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La actividad contó con una importante participación de dojos provenientes de Puerto Natales, fortaleciendo la unión y el intercambio entre las comunidades de karatekas de ambas ciudades:

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• Dojo Jiyukan Puerto Natales, dirigido por la Sensei Rossana Asencio.

• Dojo Jiyukan Sutemi Do, dirigido por el Sensei Alex Gueichatureo.

• Dojo Jiyukan Bushi, dirigido por el Sensei José Guerrero.

• Dojo Samurai Puerto Natales, dirigido por el Sensei Miguel Díaz.

Desde la ciudad de Punta Arenas, participaron:

• Dojo Samurai Bushido, dirigido por el Sensei Claudio Céspedes.

• Dojo Samurai Senshi No Te, dirigido por el Sensei Jorge Barría, dojo organizador de esta importante jornada técnica.

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La presencia de los distintos dojos permitió generar un valioso espacio de encuentro, aprendizaje y camaradería, donde karatekas de la región pudieron compartir experiencias y conocimientos bajo los principios de respeto, disciplina y perseverancia que caracterizan al Karate-Do.



Para el Dojo Samurai Senshi No Te, haber organizado y recibido esta instancia representa una importante oportunidad para continuar contribuyendo al desarrollo del Karate en la región, generando espacios de formación junto a instructores y deportistas de destacada trayectoria.

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La visita de Sensei Julio Silva y la participación de las distintas delegaciones de Punta Arenas y Puerto Natales consolidaron una jornada de gran nivel técnico y deportivo, reafirmando la importancia del trabajo conjunto, la amistad entre los dojos y la permanente búsqueda de superación.

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Una experiencia enriquecedora para todos quienes fueron parte de este encuentro, donde la trayectoria, el conocimiento y el espíritu del Karate se unieron en una jornada que sin duda contribuirá a seguir nutriendo y fortaleciendo nuestro Karate en la Región de Magallanes.

