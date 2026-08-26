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26 de agosto de 2026

SENSEI JULIO SILVA COMPARTE SU EXPERIENCIA Y ALTO NIVEL TÉCNICO EN JORNADA DE ENTRENAMIENTO EN PUNTA ARENAS

Una destacada jornada de aprendizaje, entrenamiento y camaradería se vivió en la ciudad de Punta Arenas, con la realización de una clase técnica impartida por el reconocido Sensei Julio Silva, perteneciente a JKA Chile, junto a karatekas provenientes de distintos dojos de las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales.

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La actividad, organizada por el Dojo Samurai Senshi No Te, dirigido por el Sensei Jorge Barría, reunió a practicantes de diferentes edades y niveles, quienes tuvieron la oportunidad de entrenar y compartir junto a uno de los referentes del Karate competitivo nacional. La actividad contó también con la participación de Senpai Esteban Molina y Senpai José Francisco Gallegos que viajaron desde Santiago jiyukan hombu dojo.


Sensei Julio Silva cuenta con una amplia y destacada trayectoria dentro del Karate. Como integrante de JKA Chile, fue Seleccionado Nacional de Karate JKA y actualmente se desempeña como Técnico de la Selección Nacional de Kumite JKA, aportando su experiencia y conocimientos a la preparación de los deportistas que representan al país en importantes competencias nacionales e internacionales.


Su carrera deportiva también contempla una destacada participación como deportista de la Federación Nacional de Karate, desarrollando una importante trayectoria competitiva y alcanzando sobresalientes resultados. A lo largo de su carrera ha sido finalista en diversos certámenes de alto nivel, participando en competencias sudamericanas, panamericanas y mundiales, incluyendo importantes torneos realizados en Japón, cuna del Karate y escenario de algunas de las competencias más exigentes de esta disciplina.


Esta vasta experiencia competitiva y técnica fue compartida durante la jornada desarrollada en Punta Arenas, entregando a los participantes valiosas herramientas para continuar perfeccionando su Karate, profundizando especialmente en aspectos técnicos, tácticos y competitivos del Kumite.


Dojos participantes


La actividad contó con una importante participación de dojos provenientes de Puerto Natales, fortaleciendo la unión y el intercambio entre las comunidades de karatekas de ambas ciudades:


• Dojo Jiyukan Puerto Natales, dirigido por la Sensei Rossana Asencio.
• Dojo Jiyukan Sutemi Do, dirigido por el Sensei Alex Gueichatureo.
• Dojo Jiyukan Bushi, dirigido por el Sensei José Guerrero.
• Dojo Samurai Puerto Natales, dirigido por el Sensei Miguel Díaz.
Desde la ciudad de Punta Arenas, participaron:
• Dojo Samurai Bushido, dirigido por el Sensei Claudio Céspedes.
• Dojo Samurai Senshi No Te, dirigido por el Sensei Jorge Barría, dojo organizador de esta importante jornada técnica.


La presencia de los distintos dojos permitió generar un valioso espacio de encuentro, aprendizaje y camaradería, donde karatekas de la región pudieron compartir experiencias y conocimientos bajo los principios de respeto, disciplina y perseverancia que caracterizan al Karate-Do.


Para el Dojo Samurai Senshi No Te, haber organizado y recibido esta instancia representa una importante oportunidad para continuar contribuyendo al desarrollo del Karate en la región, generando espacios de formación junto a instructores y deportistas de destacada trayectoria.


La visita de Sensei Julio Silva y la participación de las distintas delegaciones de Punta Arenas y Puerto Natales consolidaron una jornada de gran nivel técnico y deportivo, reafirmando la importancia del trabajo conjunto, la amistad entre los dojos y la permanente búsqueda de superación.


Una experiencia enriquecedora para todos quienes fueron parte de este encuentro, donde la trayectoria, el conocimiento y el espíritu del Karate se unieron en una jornada que sin duda contribuirá a seguir nutriendo y fortaleciendo nuestro Karate en la Región de Magallanes.

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