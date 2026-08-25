CABO DE HORNOS BUSCA FORTALECER SU CONDICIÓN INSULAR Y EXIGE MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO EN PUERTO WILLIAMS

Una amplia revisión de los principales proyectos, avances y desafíos que enfrenta la comuna de Cabo de Hornos realizó esta mañana el alcalde Patricio Fernández Alarcón, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. La autoridad abordó materias relacionadas con medio ambiente, infraestructura, conectividad, seguridad, salud, educación, participación ciudadana y el fortalecimiento de la condición insular de Puerto Williams.

Uno de los primeros temas tratados fue el trabajo ambiental que se desarrolla en la comuna, particularmente a través del programa “Latidos del Beagle”, iniciativa que reúne al municipio con distintas empresas vinculadas al territorio y que busca fortalecer acciones relacionadas con el reciclaje y el cuidado del entorno.

Fernández valoró el reconocimiento que ha recibido este trabajo y destacó la participación de distintos actores en una tarea que, según explicó, responde tanto a las nuevas exigencias de la comunidad como a las obligaciones que progresivamente establece la legislación ambiental.

“Es un convenio que se firma entre Remac y la empresa sociedad como Tabsa, Gasco, Congremag, Salfa. La verdad que es una unión de empresas que viven en el fin del mundo”, señaló el alcalde, relevando la articulación entre el sector privado y el municipio.

En esa línea, destacó que Puerto Williams ha ido avanzando en materia de reciclaje, mencionando el envío de toneladas de cartón y plástico para su procesamiento, además de nuevas iniciativas destinadas a ampliar la participación de la comunidad.

El jefe comunal también puso énfasis en el rol que cumplen las nuevas generaciones para consolidar una cultura de protección ambiental. A su juicio, la comunidad se encuentra cada vez más exigente frente a estas materias y las autoridades deben responder a ese cambio.

“La comunidad está más exigente y en esa responsabilidad tenemos que ir abordándola. El tema del reciclaje fue un tema en Puerto Williams hace un par de años y obviamente no podemos hacer oídos sordos”, sostuvo.

Infraestructura y conectividad

Otro de los puntos abordados durante la conversación fue el avance de la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, proyecto que presenta más de un 55% de avance y cuya entrada en operaciones está proyectada para 2027.

Consultado por la posibilidad de que distintos proyectos de infraestructura puedan verse afectados por contingencias que actualmente se registran en otras zonas de la región, Fernández planteó que se trata de una situación que debe comprenderse dentro de un contexto mayor, aunque también manifestó la expectativa de que eventuales retrasos puedan ser posteriormente recuperados.

El alcalde vinculó este tipo de iniciativas con la necesidad de contar con infraestructura habilitante que permita sostener el crecimiento de Puerto Williams y fortalecer su conectividad.

En este ámbito, también destacó la importancia estratégica de los proyectos asociados al desarrollo de la zona austral, considerando la posición de Cabo de Hornos como territorio vinculado a la proyección antártica de Chile.

Mayor presencia del Estado y reconocimiento como comuna insular

Uno de los planteamientos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la necesidad de que Puerto Williams sea considerado desde su realidad particular como comuna insular, diferenciando esta condición de un reconocimiento general de la provincia.

Fernández relató su participación junto a otros alcaldes en una instancia de la Cámara de Diputados vinculada a las zonas extremas y la Antártica Chilena, donde expuso las principales necesidades de la comuna.

Según explicó, la presentación buscó poner sobre la mesa dificultades históricas en materias como salud, educación, inversión y servicios públicos, además de relevar el papel que Puerto Williams puede desempeñar dentro de la logística y proyección antártica nacional.

“Creo que lo que hicimos allá fue primero poner el foco de que el Estado de Chile debe cuidar la zona extrema, particularmente el norte y el sur del país”, afirmó.

El alcalde añadió que la estrategia será continuar realizando gestiones ante distintas instituciones para que las particularidades de Puerto Williams sean consideradas en la planificación nacional.

“Escalar hasta que seamos considerados. No estoy hablando de una provincia insular. Estoy hablando de una comuna insular donde los ojos del Estado estén presentes en nuestro territorio”, enfatizó.

En ese sentido, Fernández planteó como desafíos prioritarios el fortalecimiento de la salud, especialmente frente a la falta de especialistas y las dificultades que enfrentan las mujeres de la comuna para acceder a atención obstétrica, además de la necesidad de generar mejores oportunidades educativas para evitar que los jóvenes deban emigrar para continuar sus estudios.

Fortalecimiento de la seguridad y llegada de nuevos servicios

En materia de seguridad, el alcalde valoró el proceso de fortalecimiento de la presencia de la Policía de Investigaciones en Puerto Williams, señalando que la unidad local avanza hacia una estructura de mayor capacidad operativa.

Fernández indicó que el municipio ha dispuesto apoyo para que los funcionarios puedan desarrollar sus labores mientras finaliza el proceso de mejoramiento de las nuevas dependencias de la institución.

La autoridad destacó, además, la coordinación existente entre PDI, Carabineros, Fiscalía y tribunales, señalando que el crecimiento de los servicios públicos es una respuesta a necesidades que durante años fueron planteadas por la comunidad.

Municipio habilitará sala de lactancia materna

Otro de los anuncios abordados durante la entrevista fue la habilitación de una sala de lactancia materna en dependencias municipales, espacio destinado a madres y personas que requieran utilizarlo durante sus actividades o trámites en el municipio.

Fernández sostuvo que las instituciones públicas deben adaptarse a las nuevas necesidades de la ciudadanía y consideró que este tipo de medidas constituye un paso concreto en materia de apoyo a la maternidad.

“Yo creo que los municipios tenemos que ir adaptándonos a las nuevas realidades. Estas son acciones que los municipios tienen que ir creando, la ciudadanía también lo va exigiendo y en eso creo que hemos dado un paso como una institución responsable”, manifestó.

La iniciativa se suma a otras gestiones que el municipio busca desarrollar en materia sanitaria, incluyendo conversaciones con instituciones y organizaciones interesadas en apoyar proyectos vinculados con salud y ciencia.

Estudio abordará brechas sanitarias de Puerto Williams

En materia de salud, el alcalde adelantó además la realización de un estudio que buscará identificar las principales brechas sanitarias de la comuna, especialmente aquellas relacionadas con la atención obstétrica y las razones por las cuales mujeres residentes en Puerto Williams deben trasladarse fuera de la región para sus partos.

La investigación será desarrollada con participación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro Subantártico, el Hospital Comunitario Cristina Calderón, la Municipalidad y organizaciones locales.

Fernández explicó que el objetivo es contar con información concreta que permita determinar cuáles son las principales deficiencias del sistema sanitario y qué medidas podrían adoptarse para fortalecer la atención local.

“No es menor. Dentro del mes de noviembre será el lanzamiento por parte del facultativo de la Universidad Católica de Chile que están trabajando en conjunto con el Centro Subantártico con el Hospital Comunitario Cristina Calderón, con la municipalidad, con organizaciones también locales”, detalló.

Para el alcalde, avanzar en esta materia también tiene implicancias demográficas, dado que la necesidad de trasladarse fuera de la comuna para acceder a determinados servicios puede incidir en los registros y estadísticas oficiales de Puerto Williams.

Participación ciudadana para actualizar el PLADECO 2026-2030

Otro de los procesos que actualmente impulsa el municipio corresponde a la actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2026-2030, instancia para la cual Fernández hizo un llamado a la participación activa de las organizaciones sociales, comercio y comunidad local.

La autoridad señaló que la planificación comunal no puede construirse únicamente desde la administración municipal, sino que debe recoger las necesidades y propuestas de las organizaciones que forman parte del territorio.

“Lo más importante hoy día es llamar a la participación ciudadana para crear la hoja de ruta de la comuna a través de este plan de desarrollo comunal”, afirmó.

El proceso contempla aproximadamente cuatro meses de trabajo para su elaboración, seguido de una etapa de análisis y revisión junto al Concejo Municipal, para posteriormente establecer mecanismos de seguimiento una vez que el documento se encuentre concluido.

Apoyo a la comunidad yagán y nuevas inversiones

Finalmente, Fernández adelantó parte de la agenda que durante esta semana contempla la visita del gobernador regional y su equipo de Desarrollo Social, instancia que estará enfocada en un trabajo conjunto con la comunidad yagán.

De acuerdo con lo señalado por el alcalde, la agenda contempla iniciativas destinadas a impulsar el turismo y apoyar a la comunidad, además de la firma de un convenio de ampliación y la asignación de recursos del Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La autoridad también anunció la inauguración de una sala de consejos y nuevas oficinas municipales, iniciativas que, según planteó, forman parte del proceso de crecimiento institucional de Puerto Williams.

“Nos va haciendo ir exponiendo también que estamos creciendo en Puerto Williams y de una manera firme y consolidando las gestiones”, concluyó Fernández durante su conversación con Buenos Días Región.





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