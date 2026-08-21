MUNICIPIO ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A 11 AGRUPACIONES SOCIALES DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva entrega de subvenciones municipales a 11 agrupaciones sociales de la comuna, destinando en esta oportunidad un total de $10.226.328 para apoyar el desarrollo de diversas iniciativas y actividades en beneficio directo de sus comunidades. Con esta entrega, el municipio alcanza las 101 subvenciones otorgadas durante 2026, con más de $87 millones entregados a la fecha.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran agrupaciones de mujeres emprendedoras, centros de madres, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, agrupaciones culturales, organizaciones sociales y centros de padres; reflejando la diversidad de iniciativas que pueden acceder a estos recursos municipales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que estos aportes son aprobados de manera unánime por el Concejo Municipal y permiten fortalecer el trabajo que desarrollan diariamente las organizaciones en los distintos sectores de la ciudad. "Fueron 11 los grupos beneficiados en esta oportunidad y ya llevamos más de 100 subvenciones entregadas. Esto es muy importante porque, como lo hemos reiterado junto al Concejo Municipal, que aprueba estos recursos de manera unánime, buscamos colaborar con agrupaciones que hacen muchas cosas por nuestros vecinos", señaló la autoridad local.

El jefe comunal recordó además que, ante la alta demanda de recursos por parte de las organizaciones, la Municipalidad presentó al Concejo Municipal un aumento de $25 millones para ampliar el presupuesto disponible, iniciativa que también fue aprobada por unanimidad. Durante 2026, el presupuesto inicial de $125 millones ha recibido dos incrementos, alcanzando actualmente $158.963.000. "Nuestro compromiso es poder colaborar activamente para que los vecinos tengan sus espacios y desarrollen actividades para adultos mayores, cultura, salud, deporte competitivo y recreativo, entre muchas otras áreas. La única condición es que estos recursos vayan directamente en beneficio de los vecinos, y estas agrupaciones son justamente ese puente que nos permite llegar con ayuda a las comunidades", afirmó Radonich.

Una de las organizaciones beneficiadas fue el Centro de Madres Las Vertientes, que recibió $833.831 para adquirir implementos destinados a fortalecer sus actividades. Su representante, Patricia Salazar, valoró el aporte y explicó que los recursos permitirán mejorar las condiciones para los talleres y encuentros que desarrolla la agrupación. "Para nosotros esta subvención sirve muchísimo. Somos un Centro de Madres con 44 años de historia y estos recursos nos permitirán comprar un televisor, un data, además de manteles y fundas para nuestra sede. Son implementos muy importantes, especialmente cuando realizamos talleres", indicó.

La dirigente explicó que la organización mantiene una activa programación semanal. "Nos reunimos todos los miércoles, desde las 15:00 hasta cerca de las 19:30 horas. Es un espacio para compartir, conversar y realizar distintas actividades. Jugamos rifas, hacemos bingos, tomamos once y quienes quieren aprender alguna manualidad también tienen esa posibilidad", agregó.

También fue beneficiada la Junta de Vecinos N°38 Seno Almirantazgo, que recibió $1 millón para fortalecer sus actividades sociales y comunitarias. Gladys Vargas, representante de la organización, explicó que parte de los recursos será destinada a renovar los cartones utilizados en los bingos solidarios que organizan para apoyar a vecinos y familias que enfrentan distintas necesidades. "Esta subvención nos beneficia principalmente en el ámbito social. Generalmente realizamos bingos solidarios, especialmente para apoyar a personas que enfrentan enfermedades y que presentan sus respectivos certificados. Los recursos nos servirán para comprar cartones de bingo, porque los que tenemos están completamente obsoletos", señaló.

Vargas destacó que estas actividades benefician tanto a residentes del sector como a personas de otros puntos de la ciudad. "Los bingos permiten ayudar a familias que necesitan reunir recursos para temas de salud, alimentación u otras necesidades sociales. Tenemos una población muy activa, nuestras sedes están constantemente ocupadas y también desarrollamos talleres durante la semana, donde los vecinos realizan tejido, decoupage y otros trabajos con materiales que adquirimos gracias a las actividades que organizamos", explicó.