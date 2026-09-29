LANZAN ENCUESTA PARA CONOCER LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El encargado territorial de la diputada Javiera Morales, Pablo Cifuentes, dio a conocer los detalles de un nuevo instrumento de diagnóstico enfocado en las juventudes de la región de Magallanes. La iniciativa busca levantar las preocupaciones y urgencias de los habitantes de entre 15 y 29 años, en un esfuerzo por acercar la institucionalidad pública a las nuevas generaciones del territorio.si

Durante su participación en Zona Puuy, Cifuentes explicó que este trabajo comenzó con encuentros presenciales en Punta Arenas y Puerto Natales, donde dialogaron con decenas de jóvenes. Según indicó el representante, estas reuniones permitieron identificar diversas demandas comunes vinculadas a la salud mental y la falta de espacios recreativos, lo que motivó la creación de este cuestionario virtual.

El llamado principal es a la participación transversal, sin importar la afiliación política. La encuesta, que aborda temas como medio ambiente, empleo y centralismo, se encuentra disponible en las redes sociales de la parlamentaria y busca transformarse en insumos para futuras políticas públicas.

Además del sondeo, en su paso por Zona Puuy se destacó el rol del Espacio Comunitario La Idea, ubicado en pleno centro de la capital regional. Este recinto mantiene sus puertas abiertas ofreciendo de manera gratuita salas de ensayo, preuniversitario y un muro de escalada, consolidándose como un punto de encuentro vital para el desarrollo cultural y social en Punta Arenas.

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