EJÉRCITO DE CHILE PARTICIPA EN MISIONES DE PAZ DE LA ONU EN COLOMBIA, CHIPRE Y MEDIO ORIENTE

El Ejército de Chile mantiene personal desplegado en Colombia, Chipre y Medio Oriente como parte de distintas misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas labores se relacionan con el seguimiento de acuerdos de paz, la prevención de nuevos enfrentamientos y la seguridad en zonas afectadas por conflictos.

En Colombia, integrantes de la institución participan en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), encargada de efectuar seguimiento a materias contempladas en el Acuerdo Final de Paz de 2016. Entre ellos se encuentra la capitán Daniela Araya A., quien se desempeña como observadora internacional en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

En Chipre, el Ejército participa desde 2003 en la Fuerza de la ONU para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), donde el personal integra una fuerza binacional junto a efectivos argentinos. Entre sus funciones se encuentran la supervisión del alto el fuego, patrullajes, control de movimientos militares y apoyo a la población civil en la zona de separación entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota.

En Medio Oriente, representantes de la institución forman parte del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO), misión en la que Chile participa desde 1997. En Siria, el capitán Sebastián Méndez F. integra el Grupo de Observadores del Golán-Damasco (OGG-D), donde cumple funciones relacionadas con la supervisión del alto el fuego entre Israel y Siria. Antes de ser desplegado, el personal recibe preparación en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), con instrucción en normativa internacional, procedimientos de Naciones Unidas y trabajo en escenarios multinacionales.

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