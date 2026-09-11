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11 de septiembre de 2026

17 PAREJAS PARTICIPARON EN EL 2° CAMPEONATO MILITAR DE CUECA DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO

​Destacamento Acorazado N.° 5 “Lanceros” se quedó con el primer lugar en Campeonato Militar de Cueca

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En el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Ejército y en la antesala del Día Nacional de la Cueca, la V División de Ejército llevó a cabo la segunda versión de su Campeonato Militar de Cueca, instancia que reunió a representantes de distintas unidades divisionarias.

La actividad fue organizada y recibida en las dependencias de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, donde 17 parejas participaron de la competencia, demostrando sus habilidades, coordinación y entusiasmo en torno al baile nacional.

La jornada contó con la participación de un jurado técnico civil, integrado por personas con amplia trayectoria en certámenes de cueca de carácter regional y nacional, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar a las parejas participantes.

Tras el desarrollo de la competencia, el primer lugar fue obtenido por el Destacamento Acorazado N.° 5 “Lanceros”, representado por la STE. Alejandra Riveros San Martín y el CB1 Ariel Rodríguez Saldivia.

El segundo puesto quedó en manos de la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar “Austral”, con la participación del CB1 Abraham Cerda Retamal y la CB2 Bárbara Luna Díaz.

En tanto, el tercer lugar fue para la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, pareja integrada por el MAY. Gabriel Ramírez Aracena y la CB2 Carolina Cortés Rivera.

La instancia permitió reunir a integrantes de distintas unidades de la V División de Ejército en torno a una de las principales expresiones de la identidad y cultura nacional, reforzando el compromiso institucional con la preservación de las tradiciones patrias.

Desde la organización destacaron además la participación de las 17 parejas que formaron parte del certamen, valorando su talento, compromiso y entusiasmo para mantener vigente la cueca como expresión representativa de la identidad chilena.

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