AUTORIDAD MARÍTIMA CONFIRMA HALLAZGO DE BOTE DE PESCADORES DESAPARECIDOS EN RÍO SAN JUAN

Durante la jornada del 10 de septiembre, la Armada de Chile en conjunto a pescadores en el área al sur de Porvenir encuentran el bote perteneciente a los desaparecidos en la desembocadura del río San Juan, al sur de Punta Arenas.

Una Patrulla de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, cumpliendo los protocolos, realizó el traslado de la embarcación para los procedimientos establecidos.

El Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez, comentó que "el hallazgo en isla de Tierra del Fuego da cuenta de las corrientes en el área, en donde se ha establecido un trabajo conjunto entre pescadores, unidades marítimas, patrullas de Policía Marítima y medios aeronavales, no encontrando al momento a los pescadores desaparecidos".

El operativo se desplegó la noche del lunes, tras ser informada la Autoridad Marítima que desde el pasado sábado no se tenía noticias de los pescadores desaparecidos.

Durante la jornada del viernes se focalizarán distintos esfuerzos, tanto terrestres como marítimos, con el objetivo de encontrar a los pescadores desaparecidos.