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10 de septiembre de 2026

GRAN SORTEO Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES MARCARÁN FIESTAS PATRIAS EN ZONAUSTRAL

La campaña "Sorteo a lo Grande" recién comienza y se extenderá hasta diciembre con premios cada domingo y cuatro vehículos cero kilómetros en su cierre. A la programación dieciochera se suman presentaciones de agrupaciones regionales, una expo de emprendedores y una jornada de reciclaje de baterías.

Foto ZF 1

Las Fiestas Patrias ya se viven en Zonaustral con cuecas, música y actividades para la comunidad, mientras comienzan los primeros sorteos de "Sorteo a lo Grande", campaña que se extenderá hasta el 27 de diciembre y que tendrá cuatro vehículos cero kilómetros como premios finales.

La participación comienza con las compras. Por cada $10.000 se entrega un cupón, con un máximo de 10 por boleta, y estos se mantienen vigentes durante toda la campaña. De esta forma, los cupones reunidos durante septiembre seguirán participando en los sorteos de los meses siguientes y también en el gran cierre de diciembre.

Cada domingo se sortearán $200.000 en Gift Cards, repartidos en dos premios de $100.000. Los sorteos se realizarán en el Hall Central, con la animación de Óscar España y Paola Tapia.

La campaña finaliza este 27 de diciembre con el sorteo de cuatro vehículos cero kilómetros como premios: dos Suzuki Celerio 1.0 GLX 2027 MT, en azul y plata, y dos Changan X7 Plus Luxury MT 2027, en blanco y gris.

El Dieciocho se vive con música, cuecas y emprendimiento local

Durante septiembre, "¡Viva Chile en Zonaustral!" llevará cuecas, música y folclor regional al Hall Central, con presentaciones diarias desde las 17:00 horas, animadas por Esteban "Chepo" Sepúlveda y con la participación de agrupaciones, músicos y bailarines de la región, incluyendo niños y jóvenes. La programación es gratuita y se complementa con la Expo Dieciochera, que hasta el 17 de septiembre reunirá en Sala Zonaustral a emprendedores de Magallanes con artesanía, manufactura, decoración, regalos y otros productos, además de folclor, concursos y actividades para el público.

En paralelo, y en el marco de las actividades por el Mes de las Glorias del Ejército, la Expo Militar 2026 regresa este sábado 12 y domingo 13 de septiembre a los estacionamientos del sector cine de la Zona Franca de Punta Arenas. Entre las 10:00 y las 16:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de intervenciones en vivo, demostraciones de ejercicios a cargo de la V División de Ejército y una completa exhibición del material y los medios de la institución.

Zonaustral suma nueva jornada de reciclaje de baterías

Este viernes 11, la Oficina Verde de Zonaustral realizará la quinta versión de la jornada de reciclaje, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en el estacionamiento de Avenida Bulnes. La actividad, organizada por la Municipalidad, recibirá baterías en desuso.

Mercado Zonaustral dieciochero

Durante septiembre, Mercado Zonaustral se suma al ambiente dieciochero con una variada oferta de gastronomía, productos y propuestas locales. Al igual que el resto de Zonaustral, este espacio es completamente Pet Friendly, por lo que las mascotas también son bienvenidas para disfrutar junto a sus familias.

Si bien, Zonaustral funciona habitualmente en horario continuado, con motivo de los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias, el viernes 18 y sábado 19 de septiembre el recinto permanecerá cerrado, retomando su atención habitual el domingo 20 de septiembre.

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