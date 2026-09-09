SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA INVERSIONES Y PLANIFICACIÓN COMO CLAVES PARA FORTALECER EL TURISMO EN MAGALLANES

El seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke, abordó esta tarde los principales desafíos y oportunidades del sector turístico regional durante su participación en el programa Patagonia on Tour, emitido por Polar Comunicaciones y conducido por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema. En la conversación, destacó la reciente visita de la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, a Puerto Natales y el Parque Nacional Torres del Paine, instancia en la que se abordaron materias relacionadas con concesiones, infraestructura y coordinación para el próximo traspaso de la administración de parques desde Conaf a la nueva institucionalidad. También se refirió a la necesidad de evitar interrupciones en servicios y accesos durante futuros cambios de concesionarios, especialmente considerando experiencias anteriores que generaron dificultades para el ingreso de visitantes.

Birke señaló que una de las principales prioridades de la cartera es enfrentar la estacionalidad turística y avanzar hacia un desarrollo planificado de nuevos destinos, particularmente en Tierra del Fuego y Puerto Williams. En ese contexto, valoró las nuevas inversiones proyectadas para la región y puso como ejemplo la futura apertura de un hotel de 150 habitaciones en Puerto Williams, para cuyo funcionamiento se requiere preparar previamente al territorio en materia de servicios, conectividad y oferta turística. Asimismo, destacó el potencial de Magallanes en turismo de naturaleza y aventura, aunque reconoció como desafíos la estacionalidad, la coordinación público-privada y la necesidad de contar oportunamente con infraestructura y personal para mantener operativos atractivos como Torres del Paine durante todo el año.

Finalmente, el seremi informó sobre distintas herramientas de apoyo para emprendedores y empresas, entre ellas programas de Corfo y Sercotec destinados a fortalecer la competitividad y generar encadenamientos productivos. También destacó el subsidio al empleo vigente en la región, que contempla 399 cupos, además de un programa de Capital Semilla vinculado a la estrategia de fomento al empleo. En materia laboral, valoró el avance del Estatuto Laboral para el Turismo, aprobado en comisión de la Cámara de Diputados, que busca entregar mayor flexibilidad a las jornadas sin superar las 40 horas semanales. Birke llamó además a las empresas a informarse y postular a los instrumentos disponibles, adelantando que durante octubre se desarrollará una Semana de la Pyme con actividades de difusión sobre las herramientas de fomento existentes en Magallanes.