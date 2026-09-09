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9 de septiembre de 2026

PUNTA ARENAS REUNIRÁ A EXPERTOS EN TECNOLOGÍAS GENÓMICAS FRENTE A SU USO EN EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS MARINOS

El encuentro contará con la participación de destacados expertos y expertas en la materia, quienes analizarán, dialogarán y refloxionarán en torno a estas temáticas tanto nivel regional, nacional e internacional.

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Este jueves 10 de septiembre, Punta Arenas será el epicentro del Taller de Vinculación “Ciencia Subantártica-Industria: Herramientas genómicas para el monitoreo de la biodiversidad marina, la interacción con la pesca industrial y las áreas protegidas”, organizado por el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), la Universidad de Magallanes y el Nodo Ciencia Austral.

Con la colaboración de diversas instituciones, la instancia permitirá conocer el potencial, los alcances y las limitaciones de las tecnologías genómicas como herramientas de apoyo para el monitoreo de biodiversidad, la gestión pesquera y la conservación marina, promoviendo un diálogo informado entre la academia, el sector público y las empresas sobre sus oportunidades y condiciones de aplicación.

La Dra. Carola Cañón, investigadora del CHIC resaltó el valor de esta instancia en Magallanes, que conserva ecosistemas marinos de gran extensión e importancia ecológica y donde, además, se desarrollan actividades productivas como la pesca, la acuicultura, el turismo y el transporte marítimo. Por ello es fundamental generar diálogo entre los actores que interactúan permanentemente con el territorio.

“En este contexto, hemos unido esfuerzos para acercar las herramientas genómicas, y en particular el ADN ambiental, a los distintos sectores involucrados. Aunque en este taller nos enfocamos en los ecosistemas marinos, estas herramientas pueden aplicarse en una amplia diversidad de ambientes y sistemas ecológicos”, añadió.

El encuentro contará con la participación de destacados expertos y expertas en la materia, quienes analizarán, dialogarán y refloxionarán en torno a estas temáticas tanto nivel regional, nacional e internacional. Además, se identificarán necesidades y oportunidades para el desarrollo de iniciativas colaborativas entre instituciones científicas, empresas y organismos públicos.

Respecto a lo anterior, Cañón destacó la importancia que la transferencia de conocimientos y experiencias debe ser bidireccional, pues desde el ámbito científico también se necesitan conocer las necesidades y desafíos que enfrentan otros sectores que desarrollan actividades en el medio marino.

“Este taller busca abrir ese diálogo, identificar de manera conjunta las principales necesidades y desafíos de Magallanes y explorar cómo, desde nuestros distintos ámbitos de acción (academia, sector público, sector privado y otras organizaciones), podemos contribuir a generar soluciones pertinentes para el territorio”, sostuvo.

Cabe destacar que el taller se da en un contexto donde la biodiversidad marina enfrenta desafíos crecientes asociados al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las especies invasoras y la necesidad de avanzar hacia una gestión más sostenible de los recursos marinos. Al mismo tiempo, las actividades productivas deben responder a mayores exigencias de monitoreo ambiental, sostenibilidad y cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

“Ciencia Subantártica-Industria: Herramientas genómicas para el monitoreo de la biodiversidad marina, la interacción con la pesca industrial y las áreas protegidas” se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre, desde las 09:30 horas de Magallanes, en las dependencias del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), ubicado en Enrique Abello 0552.



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