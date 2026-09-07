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7 de septiembre de 2026

RETIRAN PLACA DE LA 2ª COMISARÍA DE PUERTO NATALES Y ENTREGAN TERRENO PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CUARTEL

El proyecto contempla una inversión aproximada de $8.700 millones, financiada con recursos institucionales, y permitirá dotar a la comuna de Puerto Natales de un recinto policial completamente renovado.

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Con una ceremonia de retiro de placa realizada este lunes, se dio inicio a una nueva etapa en el proceso de renovación de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, luego de que las actuales dependencias fueran entregadas a la empresa Axis, entidad que estará a cargo de ejecutar los trabajos de demolición del antiguo cuartel y posteriormente la construcción de la nueva infraestructura policial.

El proyecto contempla una inversión aproximada de $8.700 millones, financiada con recursos institucionales, y permitirá dotar a la comuna de Puerto Natales de un recinto policial completamente renovado, acorde con las actuales necesidades operativas de Carabineros y con mejores condiciones para el desarrollo de sus funciones.

La ceremonia de retiro de la placa marcó simbólicamente el cierre de una etapa para las actuales instalaciones, dando paso al proceso de demolición del recinto que posteriormente permitirá avanzar en la construcción del nuevo cuartel.

En paralelo, durante la jornada del domingo se concretó el traslado completo de la 2ª Comisaría de Puerto Natales hacia sus dependencias provisorias, ubicadas en calle Ladrillero N°209, recinto donde el personal policial ya se encuentra desarrollando sus labores mientras se extienda el período de ejecución del proyecto.

De esta manera, la unidad policial continuará prestando sus servicios a la comunidad desde el cuartel provisorio, mientras en el terreno de las antiguas dependencias se desarrollan las distintas etapas asociadas a la reposición del recinto.

La iniciativa representa una importante inversión en infraestructura para Carabineros en la provincia de Última Esperanza y busca entregar mejores condiciones para el trabajo del personal policial, además de fortalecer las capacidades de atención y respuesta ante los requerimientos de la comunidad de Puerto Natales.

Con el retiro de la placa, la entrega de las dependencias a la empresa a cargo y el traslado ya concretado hacia el recinto provisorio, el proyecto entra formalmente en una nueva fase, dando paso a la demolición del actual cuartel y al posterior proceso de construcción de la nueva 2ª Comisaría de Puerto Natales.



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