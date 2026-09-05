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5 de septiembre de 2026

CAFÉ INCLUSIVO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, Corporación Edudown y Aguas Magallanes permite que seis jóvenes participen de un proceso de inserción laboral en un entorno de trabajo real.

CAFÉ INCLUSIVO (9)

Con la presencia de autoridades, representantes de organizaciones colaboradoras, trabajadores y sus familias, la Municipalidad de Punta Arenas inauguró oficialmente el Café Inclusivo de la Biblioteca Municipal 114. El espacio busca generar nuevas oportunidades de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

La iniciativa comenzó previamente su funcionamiento en marcha blanca y actualmente cuenta con jóvenes que se desempeñan en la atención de la cafetería, adquiriendo experiencia y herramientas para desenvolverse en un entorno laboral real. El proyecto fue desarrollado junto a la Corporación Edudown y contó con el financiamiento de Aguas Magallanes para la habilitación del recinto.

Durante la inauguración, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el proyecto abre nuevas posibilidades de participación laboral y anunció que el municipio busca ampliar este tipo de oportunidades. Para ello, adelantó un trabajo conjunto con el Ministerio del Trabajo, la Seremi y la OMIL, orientado a vincular a empresas con procesos de capacitación y entrenamiento junto a Edudown.

Actualmente, seis jóvenes participan del proceso laboral mediante turnos de mañana y tarde. Además, se proyecta incorporar nuevos servicios vinculados a empresas, como pausas activas y servicios de coffee, con el objetivo de ampliar progresivamente las posibilidades de desarrollo laboral.

El Café Inclusivo funciona en dependencias de la Biblioteca Municipal 114, entre las 10:00 y las 19:00 horas. Desde su administración se informó que se realizarán ajustes para ampliar la atención durante los fines de semana, una vez finalizadas las actividades de Fiestas Patrias.


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EDUDOWN APUESTA POR LA INCLUSIÓN LABORAL EN MAGALLANES CON PRIMERA CAFETERÍA INCLUSIVA EN PUNTA ARENAS

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