CORO CROATA DE PUNTA ARENAS INVITA A CONCIERTO DE MÚSICA CHILENA

El Coro Croata de Punta Arenas, dirigido por el músico magallánico Jorge Sharp Galetovic, realizará un Concierto de Música Chilena el próximo sábado 12 de septiembre en la Sociedad de Instrucción Popular (SIP), ubicada en avenida Colón 956, Punta Arenas.

La presentación comenzará a las 19:30 horas y estará dedicada a la música chilena, como parte de las actividades culturales que se desarrollan durante el mes de septiembre en la capital regional.

La actividad es abierta a toda la comunidad y contará con entrada liberada, por lo que se invita a quienes quieran asistir a acercarse al recinto ubicado en avenida Colón 956 para disfrutar de la presentación del conjunto coral puntarenense.

El Coro Croata de Punta Arenas es dirigido por Jorge Sharp Galetovic, músico magallánico que estará a cargo de la conducción de esta presentación dedicada al repertorio nacional.

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