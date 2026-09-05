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5 de septiembre de 2026

TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ SEPTIEMBRE CON TRADICIONAL GALA DE FIESTAS PATRIAS

​La actividad reunió a más de 100 artistas en escena y contó con la participación de las bandas del Ejército y la Armada, el Coro Arte Vocal y una intervención alegórica de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”.

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El Teatro Municipal “José Bohr” de Punta Arenas fue escenario de la Gala de Fiestas Patrias, actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y las Fuerzas Armadas para dar inicio a las celebraciones de septiembre. La presentación se realizó los días 3 y 4 de septiembre y reunió a más de 100 artistas en escena.

El espectáculo contó con 40 músicos, 30 integrantes del Coro Arte Vocal y personal militar encargado de las alegorías. La propuesta combinó música de las bandas del Ejército y la Armada, bandas sonoras de películas, adaptaciones de clásicos del rock y música folclórica chilena.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la convocatoria registrada durante ambas jornadas y valoró el desarrollo de la actividad en el Teatro Municipal. Por su parte, el comandante del Grupo “Dragones” de la 4ª Brigada, mayor Nicolás Mackinnon, destacó el trabajo conjunto con el municipio y la posibilidad de compartir con la ciudadanía.

La gala también contó con la participación de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, que presentó una intervención alegórica durante el espectáculo. La actividad permitió reunir a representantes de las Fuerzas Armadas, músicos y artistas en una presentación vinculada a las celebraciones de Fiestas Patrias en Punta Arenas.

Los asistentes también valoraron la realización del concierto y su carácter tradicional como parte de las actividades de septiembre. Con esta presentación, el Teatro Municipal “José Bohr” dio inicio a la programación dieciochera de la comuna.

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