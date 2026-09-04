AGUAS MAGALLANES CELEBRA 15 AÑOS DE SU FONDO CONCURSABLE Y PREMIA A 104 ORGANIZACIONES EN PUNTA ARENAS

Con la entrega formal de los fondos a las organizaciones ganadoras, Aguas Magallanes cerró este jueves (3 de septiembre) la decimoquinta versión de su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario. La convocatoria de este año reunió 260 postulaciones en total, de las cuales 139 resultaron seleccionadas para distribuir un total de $50 millones.

La iniciativa permitió el financiamiento total o parcial de 104 iniciativas de Punta Arenas, 28 de Puerto Natales, 2 de Porvenir y 2 de Puerto Williams.

Para Marta Triñanes, presidenta de la Junta de Vecinos, Nelda Panicuchi, estos recursos representan un impulso fundamental para su gestión comunitaria. La dirigenta detalló que los fondos adjudicados se destinarán íntegramente a la pintura de su sede vecinal, una infraestructura de más de 250 metros cuadrados cuya mantención requería de este apoyo. Asimismo, valoró enormemente la oportunidad y la agilidad del proceso que brinda Aguas Magallanes en cada convocatoria, e incentivó a las demás organizaciones sociales de la región a presentar sus proyectos y aprovechar este fondo que impacta de manera directa.

Reconocimiento a 15 años de trabajo territorial

La ceremonia también tuvo un componente emotivo y de balance histórico. Al cumplirse 15 años desde la creación del Fondo Concursable, la empresa entregó distinciones a cuatro figuras vinculadas al proceso. Una de ellas fue Adriana Quintanilla, exencargada de Comunidad, reconocida por sus más de seis años de trabajo directo con las directivas vecinales; Carlos Cárdenas, integrante de mayor antigüedad en el jurado evaluador; Patricio Mladinic, quien más que desempeñar el rol de locutor desde la primera versión, ha plasmado su particular estilo y carisma en cada una de las ceremonias; en representación de las organizaciones sociales, se entregó el reconocimiento a la Junta de Vecinos Juan Pablo II, entidad que se ha adjudicado el fondo en 10 ocasiones.

Por su parte, la secretaria del Club BM Caiquén, Cristina Alvarado, destacó que esta es la segunda oportunidad en que la institución se adjudica un proyecto a través del fondo concursable de Aguas Magallanes. La dirigenta explicó que los recursos beneficiarán directamente a quienes definió como el alma del club: los niños y jóvenes de las categorías sub-10 y sub-14. En ese sentido, detalló que el financiamiento permitirá concretar la adquisición de camisetas deportivas, un anhelado sueño para la comunidad del club que hoy finalmente se hace realidad.

"Ver la trayectoria de estos 15 años nos llena de orgullo, pero sobre todo de gratitud. Cuando iniciamos este fondo buscábamos abrir un espacio de colaboración directo con la comunidad; hoy, ver que se han financiado cientos de sueños de diversas organizaciones sociales en las cuatro provincias de nuestra región donde estamos presente, demuestra el impacto que ha generado este trabajo conjunto. Sentimos que el Fondo Concursable ya es parte del corazón de las organizaciones sociales", destacó Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes.

La actividad estuvo amenizada por el Coro Voces Blancas de la Municipalidad de Punta Arenas, ante un auditorio compuesto por dirigentes de las cuatro provincias de Magallanes. Detrás de cada uno de los 139 proyectos aprobados no hay solo métricas o carpetas técnicas; hay vecinos que se organizaron para reparar una sede, adultos mayores que encontraron un espacio de encuentro para pasar el invierno y talleres deportivos que mantuvieron a jóvenes en movimiento.



