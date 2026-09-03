BIMINISTRO DE GRANGE PRESENTA EL DISEÑO DEL FUTURO CENTRO DE CONTROL DE TRÁNSITO DE MAGALLANES

​El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, presentó el diseño del futuro Centro de Control de Tránsito de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el que permitirá facilitar y mejorar la movilidad de automovilistas, peatones, ciclistas y todos los usuarios del espacio vial.



Este nuevo centro regional se construirá en un terreno cedido por Bienes Nacionales, ubicado en calle El Ovejero N°0155, lugar desde donde se va a monitorear y controlar los semáforos de la región, principalmente en Punta Arenas y Puerto Natales.



“Nos estamos poniendo al día con los requerimientos que tiene la operación vehicular en Magallanes, donde circulan vehículos particulares, transporte público y también de carga. Este centro, trabajo colaborativo entre el gobierno regional y el municipio, tendrá tecnología de vanguardia para hacer seguimiento de los cruces más complicados, con el objetivo de hacer las modificaciones necesarias en los cruces semaforizados y así mejorar el tránsito. Además, permitirá medir, evaluar, tener toda la estadística disponible para hacer modificaciones en los tiempos de los semáforos. Esta es una gran noticia para mejorar los tiempos de traslado y la calidad de vida de los habitantes de Punta Arenas y Puerto Natales”, señaló el biministro Louis de Grange.



Son 127 intersecciones semaforizadas en Punta Arenas, de las cuales el 31% se encuentra normalizada. Esto significa que la infraestructura de semáforos cumple con la normativa de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) para integrarse al sistema de control. En el caso de Puerto Natales, todos están en norma.



Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, afirmó que este centro será fundamental porque “permitirá gestionar en tiempo real los semáforos, de forma sincronizada, considerando los cambios o las incidencias que estén pasando en las calles. Además, las cámaras que tiene la ciudad pueden ser integradas al sistema, lo que le da un valor agregado a este proyecto”.



El proyecto del futuro Centro de Control de Tránsito de Magallanes y la Antártica Chilena tiene una inversión de 2 mil millones de pesos y se encuentra en la etapa de arquitectura. Pronto continuará con la solicitud de permiso de obras a la DOM de Punta Arenas. Su ejecución sería a partir de 2027.

