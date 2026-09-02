NUEVA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SE PONE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE CABO DE HORNOS

La ampliación del edificio consistorial de Puerto Williams incorpora una moderna Sala de Concejo, nuevas dependencias para la Dirección de Obras Municipales y espacios de atención ciudadana, gracias a una inversión superior a los $337 millones financiada por el Gobierno Regional de Magallanes.



Puerto Williams cuenta desde hoy con nueva infraestructura pública destinada a fortalecer el funcionamiento municipal, mejorar las condiciones de trabajo de los equipos y entregar mejores espacios para la atención y participación de la comunidad.



La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos inauguró oficialmente la ampliación de su edificio consistorial, una obra que incorpora 120,60 metros cuadrados de nueva infraestructura y que permitirá responder de mejor manera a las crecientes necesidades de la comuna.



El proyecto contempló la construcción de una moderna Sala de Concejo con capacidad para cuarenta personas, nuevas dependencias para la Dirección de Obras Municipales, servicios higiénicos, kitchenette y espacios de espera y atención ciudadana, todo bajo estándares de accesibilidad universal.



La iniciativa significó una inversión de $337.112.350, financiada íntegramente mediante recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL 2025, a través del convenio entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Municipalidad de Cabo de Hornos.



El gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó el trabajo conjunto desarrollado con el municipio para concretar esta iniciativa y relevó la importancia de contar con espacios adecuados para el funcionamiento de la institucionalidad local.



“Parte del ejercicio que se ha hecho en conjunto con el municipio de Cabo de Hornos es ampliar el edificio consistorial, especialmente la Sala de Concejo. Esto se realiza a través de un proyecto FRIL por más de 330 millones de pesos, incorporando también parte del equipo operativo del municipio, lo que sin lugar a dudas nos va a permitir contar con mejores condiciones para la toma de decisiones propias del alcalde y sus concejalas, pero también para que Cabo de Hornos tenga un espacio público digno y precioso”, señaló la autoridad regional.



Por su parte, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró la materialización de una obra que permitirá fortalecer las capacidades municipales y responder de mejor manera a las necesidades de una comuna que continúa creciendo.



“En el día de hoy hemos podido inaugurar una obra que, a través del Gobierno Regional y con cofinanciamiento de este, ya se materializa en nuevas oficinas municipales para las dependencias de la Dirección de Obras, junto con una Sala de Concejo Municipal que también estará disponible para las organizaciones comunitarias. Es un gran logro. El municipio va creciendo y las necesidades de la comuna también van creciendo en infraestructura habilitante que nos permite orientar y atender de mejor manera a nuestros vecinos”, destacó el jefe comunal.



Más allá de la construcción de nuevos espacios, la obra representa una mejora concreta en las condiciones en que se desarrolla el trabajo municipal y en la forma en que la comunidad puede relacionarse con sus instituciones.



La nueva Sala de Concejo permitirá contar con un espacio adecuado, digno y accesible para el desarrollo de las sesiones municipales y para la participación de la ciudadanía en las decisiones que marcan el presente y futuro de la comuna. Asimismo, las nuevas dependencias permitirán dejar atrás espacios reducidos y con deficientes condiciones de aislación y confort, dando paso a recintos más amplios, cómodos y funcionales.



Con esta inauguración, Puerto Williams suma nueva infraestructura pública al servicio de su comunidad, fortaleciendo la capacidad municipal y consolidando espacios modernos, accesibles y funcionales para acompañar el crecimiento y desarrollo de Cabo de Hornos.



