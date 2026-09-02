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2 de septiembre de 2026

MÁS DE 2.500 MILLONES DE PESOS SE DESTINARÁN A LA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Las obras beneficiarán a cinco establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales mejorando el confort térmico, sistemas eléctricos, sanitarios y de habitabilidad para las comunidades educativas.

Maria Behety

​Con el objetivo de optimizar la calidad de los espacios educativos y garantizar condiciones óptimas de habitabilidad y eficiencia energética, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes ejecutará importantes obras de conservación de infraestructura en cinco establecimientos de la región.

 
Las intervenciones contemplan en su conjunto un esfuerzo financiero que supera los 2 mil 500 millones de pesos distribuidos en proyectos diseñados para responder a las necesidades específicas de cada comunidad escolar.
Los proyectos se encuentran actualmente en distintas etapas del proceso de licitación y se proyecta que las obras comiencen antes de fin de año, con financiamiento sectorial y del Gobierno Regional.

 
En Punta Arenas se ejecutará la conservación de la infraestructura en ambas sedes del Liceo Juan Bautista Contardi, con un aporte de $624.905.390 del Gobierno Regional. Contempla un recambio integral de cubiertas mediante planchas de acero prepintadas, la incorporación de placas OSB y barrera de humedad, la reposición de canales y bajadas de aguas lluvia, la reparación del cielo raso en el comedor de docentes, y la construcción de una rampa de accesibilidad para ingresar al gimnasio.

 
La mayor inversión de la cartera se proyecta para el Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) con $819.397.000 financiados también por el Gobierno Regional. La iniciativa se enfocará en la conservación de la envolvente térmica del establecimiento con aislamiento de muros y cielos, el reemplazo de la cubierta del gimnasio incorporando material aislante, la renovación del sistema de aguas lluvias, el recambio total de ventanas a termopanel con marcos de PVC, el reemplazo de puertas interiores y de emergencia, junto con trabajos en los pisos e iluminación del gimnasio para mejorar el confort térmico y habitabilidad.

 
Con recursos sectoriales por $224.499.186 se intervendrá el Liceo María Behety de Menéndez, donde se considera la conservación de la cubierta mediante mejoramiento térmico con aislación de lana de vidrio, recambio de cubierta de techumbre y limpieza de sistemas de evacuación aguas lluvias, la renovación de cielos dañados por filtraciones, la actualización de las instalaciones eléctricas y la mantención preventiva de los sistemas de evacuación de aguas lluvias y alcantarillado.

 
La Escuela Manuel Bulnes también tendrá una inversión con fondos sectoriales por $283.055.146 para la conservación integral de los servicios higiénicos, cocina, pasillos y salas de clases. Los trabajos consideran la reposición de pavimentos, revestimientos y artefactos sanitarios, además del recambio de ventanas termopanel y puertas exteriores para potenciar la eficiencia térmica del recinto.

 
En Puerto Natales se proyecta una inversión de $630.495.522 aportados por el Gobierno Regional para una conservación integral de infraestructura del Liceo Gabriela Mistral. Los trabajos se concentrarán en el reacondicionamiento térmico de la envolvente mediante el recambio de ventanas y puertas de PVC con termopanel. Adicionalmente, se realizarán mejoras en el sistema de evacuación de aguas lluvias, conservación de los sistemas eléctricos, de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de los servicios higiénicos de los estudiantes, reposición parcial de cubiertas y acabados, y pintura interior de los recintos.

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