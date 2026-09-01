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1 de septiembre de 2026

ISL MAGALLANES REFORZÓ LA PREVENCIÓN Y EL BUEN TRATO LABORAL A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN SOBRE LEY KARIN

Con participación de cerca de 70 personas

leykarinmagallanes

​La jornada permitió entregar herramientas y conocimientos sobre la prevención del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, destacando la alta convocatoria y el interés de las personas participantes por fortalecer ambientes laborales seguros y respetuosos.

​Con una convocatoria cercana a las 70 personas, se desarrolló una capacitación sobre la Ley N°21.643, conocida como Ley Karin, actividad impulsada por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, que tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y herramientas para la prevención del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en los espacios de trabajo.

 
La alta participación registrada durante la jornada reflejó el interés de las personas trabajadoras y representantes de las entidades empleadoras por conocer los alcances de esta normativa y contar con herramientas que permitan contribuir a la generación de espacios laborales basados en el respeto y el buen trato.

 
La jornada permitió abordar los principales aspectos de la Ley N°21.643, normativa que entró en vigencia el 1 de agosto de 2024 y que fortaleció el marco de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, promoviendo ambientes laborales seguros, saludables y respetuosos de la dignidad de las personas.

 
Durante la capacitación se revisaron conceptos asociados al acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo, conductas incívicas y sexismo, además de los derechos y deberes de las personas trabajadoras y las obligaciones de las entidades empleadoras. La normativa establece, entre otras materias, la necesidad de implementar medidas preventivas, informar y capacitar a las personas trabajadoras y disponer de mecanismos de denuncia y procedimientos de investigación.

 
Para el seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, la convocatoria alcanzada en esta actividad demuestra la importancia de continuar acercando información y herramientas a los espacios laborales.
“La participación de 65 personas en esta capacitación demuestra que existe interés y una necesidad concreta de seguir informándose sobre la prevención. El conocimiento es una herramienta fundamental para la prevención, porque permite reconocer situaciones que pueden afectar la dignidad de las personas, conocer los derechos y deberes y saber cómo actuar frente a ellas. Como Ministerio del Trabajo valoramos el trabajo que desarrolla el ISL en diversos ámbitos y, especialmente, el compromiso de quienes participaron en esta jornada para contribuir a generar mejores ambientes laborales en nuestra región”, señaló el seremi.

 
La directora regional del ISL, Claudia Costales, destacó la participación registrada y la importancia de mantener estas instancias de formación y sensibilización.

 
“Estamos muy satisfechos con la convocatoria que tuvo esta capacitación, porque contar con 65 personas participando activamente demuestra que existe interés por conocer la normativa y, sobre todo, por comprender cómo podemos prevenir situaciones de acoso y violencia en los lugares de trabajo. Desde el ISL seguiremos fortaleciendo este tipo de instancias, entregando herramientas y acompañamiento para que las personas trabajadoras y las entidades empleadoras puedan avanzar en la construcción de ambientes laborales seguros, saludables y respetuosos”, afirmó.

 
Desde el ISL se recordó que las entidades empleadoras deben informar y capacitar periódicamente a las personas respecto de los riesgos identificados, las medidas preventivas y de protección implementadas, así como sobre los derechos y deberes establecidos en la Ley N°21.643. Estas acciones deben contribuir a generar una cultura organizacional basada en el respeto, el buen trato y la prevención de la violencia.

 
La actividad se enmarcó en el trabajo preventivo que desarrolla el Instituto de Seguridad Laboral para acompañar a las entidades empleadoras y personas trabajadoras en el conocimiento de las normativas de salud y seguridad, fortaleciendo el acceso a información y herramientas que permitan avanzar hacia entornos laborales más seguros, saludables y libres de violencia y acoso.

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