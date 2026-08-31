FERRETERÍA EL ÁGUILA REALIZARÁ SÉPTIMA FERIA HOGAR, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON TALLERES GRATUITOS ESTE 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE

​Con 68 años de presencia en Magallanes, Ferretería El Águila continúa ampliando su propuesta de productos y servicios, adaptándose a los cambios experimentados por el mundo de la construcción y acercando nuevas herramientas de capacitación a la comunidad. Así lo destacó esta mañana María Paz Durán, jefa de ventas de la empresa, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

La ejecutiva puso en valor la trayectoria de una empresa que, desde sus orígenes ligada principalmente al rubro ferretero, ha ido incorporando nuevas áreas hasta convertirse en una alternativa integral para quienes desarrollan proyectos de construcción, remodelación, reparación o mejoramiento del hogar.

“Ferretería del Águila siempre muy bien. Una empresa magallánica ya este año cumplimos hace muy poquito 68 años, 68 años de presencia en la región. La verdad es que pasa volando el tiempo, pero ya son 68 años y orgullosos de ese tiempo, agradecidos siempre de la preferencia de nuestros clientes, de la comunidad en general”, señaló Durán.

Actualmente, la empresa cuenta con cuatro locales y también mantiene presencia en Puerto Natales, además de su plataforma de comercio electrónico. Su oferta contempla ferretería, construcción, terminaciones, cerámicas, pinturas, línea hogar y materiales para la fabricación de muebles, entre otros productos.

Uno de los aspectos abordados durante la conversación fue precisamente la transformación que ha experimentado el rubro durante las últimas décadas. Durán explicó que los cambios no solamente se han producido en los productos disponibles, sino también en las técnicas constructivas y en el perfil de quienes actualmente se acercan a una ferretería.

“Antiguamente uno decíamos una ferretería y una ferretería encontraba. Era primero un tema machista, muy, muy de hombres. Para el maestro que se dedicaba a hacer las reparaciones, herramientas, materiales de construcción, muy duro, pero eso, explicado con el correr del tiempo, fue cambiando, evolucionando a ser un lugar mucho más integral, donde efectivamente encuentras todo tipo de soluciones para el hogar en general y donde las mujeres, sobre todo en el último tiempo, hemos ido ocupando un lugar más protagónico”, sostuvo.

En ese sentido, la jefa de ventas destacó que actualmente son muchas las mujeres que participan directamente en las decisiones y trabajos relacionados con el mejoramiento de sus viviendas, lo que también ha contribuido a modificar la relación tradicional entre clientes y establecimientos ferreteros.

La evolución también se refleja en los materiales utilizados en la construcción en Magallanes. Durán recordó que antiguamente predominaba el uso de madera, mientras que en la actualidad han adquirido mayor relevancia soluciones como la perfilería galvanizada liviana y las placas de yeso.

“La evolución es grande y eso en cuanto a materiales. Piensa que igual también en los últimos años pasamos del cambio de los papeles a la facturación electrónica. Hace 20 años recién estaban los correos electrónicos, llegando como medio de comunicación con un cliente. Es un cambio, no sé, en 360°. Es mucho lo que ha cambiado, la forma de comunicarse”, explicó.

Otro de los grandes puntos de inflexión para el sector fue la pandemia, período durante el cual Ferretería El Águila permaneció operativa al ser considerada una actividad vinculada a productos esenciales.

Según relató Durán, aquel período también aceleró la incorporación de herramientas digitales y modificó los hábitos de consumo. La empresa ya contaba con una página web en etapa de marcha blanca y utilizaba WhatsApp para comunicarse con empresas, pero la emergencia sanitaria obligó a ampliar rápidamente esos canales hacia el consumidor final.

“La pandemia nos dejó una gran lección, fue algo que nos sacudió. ¿No es cierto?, a todos. Pero fue una instancia para probarnos de qué tan preparados estábamos para seguir funcionando, de seguir operando. Ferretería El Águila estuvo abierto, no cerró nunca en pandemia, dado que era un negocio que se consideraba que vendía elementos esenciales”, afirmó.

Durante ese período, además, se produjo un aumento de los proyectos de mejoramiento al interior de los hogares, con personas que comenzaron a realizar trabajos que anteriormente habían postergado.

“La gente en su casa decía: antes de la pandemia, algún día lo voy a hacer, a fin de mes, el fin de que estoy más liberado lo voy a poder hacer. La pandemia fue el tiempo en que ya todo eso que se aplazó tanto tiempo en el hogar permitió también que la gente se acercara a la ferretería o a través del e-commerce”, comentó.

La digitalización se ha mantenido como parte del proceso de transformación de la empresa. Actualmente, la plataforma web se complementa con redes sociales y canales de comunicación como WhatsApp, mientras que Durán también destacó el aporte que ha comenzado a entregar la inteligencia artificial en distintos ámbitos.

“Hoy en día se nos suma otra cosa más que es la inteligencia artificial que, por Dios, que ha ayudado igual muchísimo. Yo creo que todavía no vislumbramos todo lo que podemos hacer gracias a la AI”, señaló.



Feria Hogar, Diseño y Construcción



En este contexto de evolución, capacitación e innovación se desarrollará una nueva versión de la Feria Hogar, Diseño y Construcción de Ferretería El Águila, iniciativa que este año llegará a su séptima edición y que se realizará los días 3 y 4 de septiembre.

La actividad contempla la participación de 18 proveedores y la realización de 12 talleres gratuitos, orientados tanto a profesionales y trabajadores del área como a personas de la comunidad que simplemente quieran adquirir conocimientos para realizar proyectos o reparaciones en sus hogares.

Durán explicó que la iniciativa responde a la intención de la empresa de fortalecer el vínculo con sus clientes y entregar herramientas que permitan tomar mejores decisiones al momento de construir, reparar o remodelar.

“Siempre hemos visto que la forma en que nosotros nos diferenciamos o la gente como nos reconoce, es por el servicio que se entrega, es decir, siempre vas a encontrar en la ferretería vendedores que están, tienen cierta especialidad en algunas, en diferentes áreas. Por lo tanto, quien llega preguntando, quien quiere saber algo, que necesita alguna asesoría o se comunica por teléfono o algo, siempre debiera tener alguna respuesta positiva, de alguna forma que te puedan ayudar”, sostuvo.

La representante de Ferretería El Águila agregó que uno de los objetivos es convertirse en un apoyo para quienes enfrentan un proyecto de construcción o mejoramiento, incluso cuando no poseen experiencia previa.

“La idea siempre es transformarse en un partner, en un socio, en un aliado de quien entra en esta vorágine, la vorágine de la construcción, porque es todo un tema, no siempre por mucho que tengas a una empresa o contratista o especialistas trabajando en una ampliación, en una construcción. Siempre el dueño de casa o la persona que está financiando eso puede ser un poco dolor de cabeza”, indicó.

Los talleres estarán dirigidos también a quienes no pertenecen profesionalmente al mundo de la construcción, incluyendo dueñas de casa, aficionados y personas que quieran aprender a desarrollar trabajos básicos en sus viviendas.

“La principal invitación a esto, a asistir a estos talleres, como bien decías tú al principio, igual es a la gente común y corriente. A la dueña de casa, al señor que le gusta hacer arreglos el fin de semana, al que de repente arma un mueble, pero tiene algunas dudas o no sé, quieres colgar un televisor, pero no sabes tu pared de qué es lo que es y ahí empieza las dudas”, explicó.

Entre las actividades anunciadas se encuentran talleres sobre aislación térmica, fachadas, trabajo en madera, fabricación de muebles de melamina, pintura, construcción de ecoterrazas, instalación y colgado de elementos, tecnología aplicada a la seguridad, cerámicas e instalación de puertas y clósets, entre otros contenidos.

La capacitación, además, no estará limitada exclusivamente a los dos días de feria. La empresa mantiene durante el año distintas instancias junto a sus proveedores y también desarrolla actividades con instituciones vinculadas a la formación técnica.

En esa línea, Durán destacó el trabajo con INACAP, donde se desarrollará una jornada destinada a acercar a estudiantes de carreras relacionadas con la construcción al mundo de los proveedores y a las nuevas tecnologías disponibles para el sector.

“Dentro de toda esta visión de servicio está el tema formativo, el tema de la capacitación, tanto para clientes o como para constructoras o contratistas, y también fuertemente para la fuerza de venta, que entendemos que es la única forma de poder asesorar. Obviamente, estar bien capacitados nosotros”, afirmó.



Nuevos materiales y cambio de hábitos



La entrevista también permitió abordar el desafío que supone introducir nuevos materiales y tecnologías en un rubro donde existe una fuerte tradición y preferencia por productos conocidos.

Durán reconoció que modificar hábitos no siempre resulta sencillo, pero destacó el trabajo de capacitación y demostración que permite que maestros y clientes conozcan nuevas alternativas.

Entre ellas mencionó la ecomadera o madera plástica, elaborada a partir de materiales reciclados y orientada, entre otros usos, a proyectos exteriores.

“Es la madera reciclada y que al principio igual la gente decía, pero cómo, si es madera plástico, te generaba como una dualidad en relación al material. Y, sin embargo, de a poco se va entendiendo el proyecto que hay detrás de todo esto, que es el fondo recuperar plásticos, dejar de cortar menos árboles y reutilizar residuos, reciclar y que son elementos que perfectamente sirven para hacer deck, para hacer muebles, para trabajar al exterior”, explicó.

La ejecutiva señaló que parte importante de la tarea consiste en que los usuarios puedan conocer directamente estos materiales, probarlos y familiarizarse con sus características y formas de instalación.

Con esta mirada, Ferretería El Águila busca continuar combinando su trayectoria de 68 años en Magallanes con la incorporación de nuevas tecnologías, materiales, canales digitales y espacios de formación, manteniendo como eje el acompañamiento a sus clientes.

La séptima Feria Hogar, Diseño y Construcción se realizará los días 3 y 4 de septiembre, con 12 talleres gratuitos y participación de 18 proveedores. Las inscripciones para las actividades se encuentran disponibles a través del código QR difundido por la empresa en sus plataformas digitales.





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