MUNICIPIO IMPULSA VIDA ACTIVA CON 42 TALLERES PARA PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas mantiene actualmente 42 talleres dirigidos a personas mayores, los que se desarrollan entre abril y noviembre y abarcan diversas áreas como actividad física, música y técnicas manuales. La iniciativa busca fomentar una vejez activa, fortalecer la socialización y generar nuevos espacios de encuentro para vecina s y vecinos desde los 60 años.

Uno de ellos es el taller Baile Entretenido, que reúne a cerca de 300 participantes activos y se realiza cuatro veces por semana, los lunes, martes, miércoles y jueves, tanto en la Unidad de Adulto Mayor como en la Junta de Vecinos René Schneider.

Carolina Nesbet, profesional de la Unidad de Adulto Mayor, destacó la amplia oferta disponible. "Actualmente tenemos 42 talleres en ejecución, desde abril hasta noviembre, en distintas áreas como música, actividad física y técnicas manuales, entre otras. El objetivo es mantener a las personas mayores activas, pero también fomentar la socialización, que compartan con sus pares, salgan de sus casas y puedan generar nuevas redes y lazos".

La profesional explicó que la mayoría de las actividades se concentra en la Unidad de Adulto Mayor, aunque también se desarrollan en otros espacios facilitados por organizaciones comunitarias. "Todos los talleres están enfocados 100% en las personas mayores y nuestros monitores cuentan con las habilidades necesarias para trabajar con este grupo. Pueden participar personas desde los 60 años y el único requisito es tener esa edad cumplida al momento de inscribirse", señaló.

Entre las próximas alternativas se encuentra el taller Pasos Seguros, una actividad física con implementos deportivos que se realizará los miércoles y viernes, durante la jornada de la mañana, en la Junta de Vecinos Aves Australes. Las inscripciones son presenciales en la Unidad de Adulto Mayor, ubicada en Covadonga 063, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00 horas.

Para quienes participan, estos espacios se han convertido en una oportunidad para ejercitarse, compartir y disfrutar de una rutina diferente. Luisa Ojeda, participante del taller de baile entretenido, comentó que "es un excelente taller, donde uno conoce gente, se desestreza, se entretiene y existe muy buen compañerismo. Este es mi segundo año y vengo a estirar mis huesitos, mis músculos y mis tendones; me sirve como ejercicio y me da más movilidad".

Una experiencia similar destaca José Valladares, de 82 años. "Es una experiencia muy bonita. A mis 82 años me siento como un lolo. Aquí somos como una familia y lo pasamos muy bien. Invito a todas las personas mayores a participar en este taller o en cualquiera de las alternativas que ofrece la Municipalidad. Es importante mantenerse activo, cuidar la salud y no quedarse en la casa sentado viendo televisión. Acá uno se incentiva y el cuerpo anda excelente".

Yuri Aguilar, instructora del taller Baile Entretenido, explicó que el principal propósito de sus clases es entregar un momento de alegría y bienestar. "Mi taller se trata, específicamente, de venir a pasarlo bien, de que las personas mayores se tomen un tiempo para distraerse y salir de su rutina diaria. Aquí bailamos, cantamos, gozamos y mantenemos activo el cuerpo. Eso es muy importante, porque les ayuda en todo sentido, tanto mental como físicamente".