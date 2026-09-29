VIVE PÁDEL PONE EN PERSPECTIVA EL MUNDIAL SENIOR Y EL CRECIMIENTO DE LAS CATEGORÍAS FEMENINAS

Este lunes, en el programa “Vive Pádel” de Polar Comunicaciones, conducido por Nesla Muñoz, se analizó la participación de la selección chilena en el reciente Mundial Senior de Pádel, abordando tanto el desempeño deportivo como la organización del certamen y los desafíos que enfrenta la disciplina a nivel nacional. Durante el espacio participaron representantes y jugadoras vinculadas al combinado chileno, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas tras la competencia internacional.

Uno de los principales temas fue el crecimiento que han experimentado las selecciones europeas, destacándose el avance de países como Finlandia, Dinamarca y Portugal, junto con la tradicional presencia de España y Argentina en los primeros lugares. También se abordaron las diferencias existentes entre Chile y Europa en materia de cantidad de competencias y posibilidades de enfrentamiento entre jugadores, además de la necesidad de una mayor difusión de disciplinas distintas al fútbol. Las participantes relevaron asimismo el significado de representar a Chile en una competencia mundial y el crecimiento que ha experimentado especialmente el pádel femenino durante los últimos años.

El programa también revisó el calendario de próximas competencias, entre ellas los Panamericanos y futuros procesos clasificatorios, además de aspectos relacionados con las categorías femeninas y los mecanismos de ascenso dentro de la Liga de Pádel de Magallanes. En este contexto, se planteó la importancia de ampliar la participación femenina, fortalecer las categorías iniciales y generar más instancias competitivas. Finalmente, “Vive Pádel” destacó la incorporación de niños pequeños a las escuelas de pádel en Punta Arenas y la importancia de acercar la disciplina a nuevas generaciones para continuar ampliando su práctica en la región.

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