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17 de septiembre de 2026

FINAL Y PREMIACIÓN DEL TENIS DE MESA MARCARON UNA NUEVA JORNADA DE LAS OLIMPIADAS ANEF MAGALLANES

Durante la ceremonia de premiación también estuvo presente Avril, embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación y tenimesista, quien acompañó a las y los deportistas en este importante momento y compartió con los participantes.

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En la ciudad de Punta Arenas, con una jornada marcada por la sana competencia, el compañerismo y el espíritu deportivo, se desarrolló la final y premiación de la disciplina de Tenis de Mesa de las Olimpiadas ANEF Magallanes, instancia que reunió a funcionarias y funcionarios de distintos servicios públicos de la región.

La competencia contempló las categorías Damas, Varones y Dobles Mixtos, destacando el entusiasmo y compromiso de cada uno de los participantes, quienes demostraron sus habilidades deportivas y, al mismo tiempo, contribuyeron a fortalecer los espacios de encuentro entre las distintas organizaciones y servicios públicos.

Resultados Tenis de Mesa Damas

1° lugar: Evelyn López – SSM

2° lugar: Lilian Espinoza – Carabineros

3° lugar: Jessica Fuentealba – PDI

4° lugar: Claudia Guzmán – Carabineros

Resultados Tenis de Mesa Varones

1° lugar: Alexis Mesa – SSM

2° lugar: Diego Subiabre – Reinserción

3° lugar: Ignacio Águila – GORE Magallanes

4° lugar: Héctor Barría – IND

Resultados Dobles Mixtos

1° lugar: Evelyn López y Alexis Mesa – SSM

2° lugar: Macarena Olmedo e Ignacio Águila – GORE Magallanes

3° lugar: Claudia Guzmán y Jonathan Rojas – Carabineros

4° lugar: Jessica Fuentealba y Gerardo Vera – PDI

Durante la ceremonia de premiación también estuvo presente Avril, embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación y tenimesista, quien acompañó a las y los deportistas en este importante momento y compartió con los participantes.

La presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, destacó la importancia de generar estos espacios de participación y encuentro para las funcionarias y funcionarios públicos.

“Estas Olimpiadas son mucho más que una competencia deportiva. Son una oportunidad para encontrarnos, compartir y fortalecer los lazos entre quienes trabajamos en los distintos servicios públicos. Felicitamos a cada participante por su compromiso y entusiasmo, y especialmente a quienes hoy fueron reconocidos por sus logros. Como ANEF Magallanes seguiremos impulsando estos espacios de unidad, compañerismo y vida saludable.”

Desde ANEF Magallanes valoraron la participación de todas y todos quienes han sido parte de esta iniciativa, reafirmando que el deporte constituye una herramienta para fortalecer la convivencia, la camaradería y la unidad entre las trabajadoras y trabajadores del sector público.

Las Olimpiadas ANEF Magallanes continúan desarrollándose con nuevas disciplinas y actividades, convocando a las asociaciones y servicios públicos a ser parte de este espacio de encuentro y participación.

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