17 de septiembre de 2026
FINAL Y PREMIACIÓN DEL TENIS DE MESA MARCARON UNA NUEVA JORNADA DE LAS OLIMPIADAS ANEF MAGALLANES
Durante la ceremonia de premiación también estuvo presente Avril, embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación y tenimesista, quien acompañó a las y los deportistas en este importante momento y compartió con los participantes.
En la ciudad de Punta Arenas, con una jornada marcada por la sana competencia, el compañerismo y el espíritu deportivo, se desarrolló la final y premiación de la disciplina de Tenis de Mesa de las Olimpiadas ANEF Magallanes, instancia que reunió a funcionarias y funcionarios de distintos servicios públicos de la región.
La competencia contempló las categorías Damas, Varones y Dobles Mixtos, destacando el entusiasmo y compromiso de cada uno de los participantes, quienes demostraron sus habilidades deportivas y, al mismo tiempo, contribuyeron a fortalecer los espacios de encuentro entre las distintas organizaciones y servicios públicos.
Resultados Tenis de Mesa Damas
1° lugar: Evelyn López – SSM
2° lugar: Lilian Espinoza – Carabineros
3° lugar: Jessica Fuentealba – PDI
4° lugar: Claudia Guzmán – Carabineros
Resultados Tenis de Mesa Varones
1° lugar: Alexis Mesa – SSM
2° lugar: Diego Subiabre – Reinserción
3° lugar: Ignacio Águila – GORE Magallanes
4° lugar: Héctor Barría – IND
Resultados Dobles Mixtos
1° lugar: Evelyn López y Alexis Mesa – SSM
2° lugar: Macarena Olmedo e Ignacio Águila – GORE Magallanes
3° lugar: Claudia Guzmán y Jonathan Rojas – Carabineros
4° lugar: Jessica Fuentealba y Gerardo Vera – PDI
Durante la ceremonia de premiación también estuvo presente Avril, embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación y tenimesista, quien acompañó a las y los deportistas en este importante momento y compartió con los participantes.
La presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, destacó la importancia de generar estos espacios de participación y encuentro para las funcionarias y funcionarios públicos.
“Estas Olimpiadas son mucho más que una competencia deportiva. Son una oportunidad para encontrarnos, compartir y fortalecer los lazos entre quienes trabajamos en los distintos servicios públicos. Felicitamos a cada participante por su compromiso y entusiasmo, y especialmente a quienes hoy fueron reconocidos por sus logros. Como ANEF Magallanes seguiremos impulsando estos espacios de unidad, compañerismo y vida saludable.”
Desde ANEF Magallanes valoraron la participación de todas y todos quienes han sido parte de esta iniciativa, reafirmando que el deporte constituye una herramienta para fortalecer la convivencia, la camaradería y la unidad entre las trabajadoras y trabajadores del sector público.
Las Olimpiadas ANEF Magallanes continúan desarrollándose con nuevas disciplinas y actividades, convocando a las asociaciones y servicios públicos a ser parte de este espacio de encuentro y participación.
Tres personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas tras una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Punta Arenas. El procedimiento permitió incautar más de un kilo de marihuana, 185 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. De acuerdo con los antecedentes investigativos, las sustancias estaban destinadas a abastecer a consumidores de la región durante Fiestas Patrias.
Tres personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas tras una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Punta Arenas. El procedimiento permitió incautar más de un kilo de marihuana, 185 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. De acuerdo con los antecedentes investigativos, las sustancias estaban destinadas a abastecer a consumidores de la región durante Fiestas Patrias.