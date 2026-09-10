ALCALDE RADONICH ABORDA PROYECTO DEL POLIDEPORTIVO CON MINISTRO DEL DEPORTE

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión con el ministro del Deporte, Francisco Riveros, instancia en la que abordaron el trabajo que desarrolla la Municipalidad y la Fundación Municipal en materia deportiva, además de analizar el proyecto del Polideportivo Antártica Chilena, iniciativa que busca dotar a la comuna de un recinto para la práctica y desarrollo de distintas disciplinas.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó las escuelas deportivas permanentes que impulsa el municipio en cinco disciplinas, junto con la Liga Deportiva Escolar, iniciativa que reúne a más de 1.200 niños durante 20 fines de semana a lo largo del año. "Hemos tenido una gran reunión con el ministro del Deporte, viendo las actividades deportivas que la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal generan, con nuestras escuelas permanentes en cinco deportes y con los campeonatos de la Liga Deportiva Escolar, que es única en Chile y permite que más de 1.200 niños practiquen deporte durante 20 fines de semana al año", señaló Radonich.

Respecto del Polideportivo Antártica Chilena, la autoridad local valoró el respaldo que ha recibido la iniciativa y sostuvo que contar con este recinto permitiría a Punta Arenas avanzar en materia de infraestructura deportiva y ser parte de circuitos de grandes competencias. "También hay algo muy importante que conversamos con el Presidente Kast, que es nuestro Polideportivo. Este proyecto tiene el apoyo de todo el Concejo Municipal de nuestra ciudad y lo que buscamos es que pueda terminar siendo una realidad. No podemos estar fuera de un circuito de grandes campeonatos ni dejar de contar con un lugar que permita que nuestra gente pueda entrenar. Es un espacio que nos hace mucha falta en Punta Arenas", afirmó.

Radonich agregó que el respaldo del ministro se suma al apoyo que ha concitado el proyecto entre deportistas, la comunidad y autoridades; destacando la importancia de avanzar de manera conjunta para concretar esta infraestructura. "Estamos muy contentos por este apoyo del ministro, que va sumando más respaldo, no solo de los deportistas y de la comunidad de Punta Arenas, sino también de las autoridades políticas de nuestro país", indicó el edil.