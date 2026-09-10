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10 de septiembre de 2026

AUTORIDADES REFUERZAN FISCALIZACIONES A CARNICERÍAS Y LLAMADO AL AUTOCUIDADO PARA UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS

En Magallanes

fiscalizacioncarnicerias

Con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad y promover unas Fiestas Patrias seguras, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), realizó este miércoles una fiscalización a la Carnicería Nueva Porvenir de Punta Arenas, como parte del reforzamiento de las inspecciones que se efectúan previo a estas celebraciones.

 
En la actividad participaron la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; el Seremi de Gobierno, Ángel Roa; el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo; el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada; y el Director Regional (S) del SAG, Gustavo Stanton-Yonge. En la instancia, las autoridades informaron sobre el despliegue preventivo que se está desarrollando con motivo de Fiestas Patrias y reforzaron el llamado a la prevención y el autocuidado.

 
En la ocasión, la Autoridad Sanitaria verificó aspectos relacionados con la correcta disposición y almacenamiento de las materias primas, las condiciones de higiene y la adecuada manipulación de los productos cárneos. Por su parte, el SAG fiscalizó materias vinculadas con la procedencia, conservación y tipificación de las carnes, además de verificar que los establecimientos cuenten con vitrinas refrigeradas y que los cortes se encuentren debidamente clasificados.

 
La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó la importancia de reforzar las fiscalizaciones durante Fiestas Patrias, considerando el aumento en la compra y consumo de carnes durante estas celebraciones. Explicó que en estos operativos se revisan aspectos como las condiciones sanitarias de los establecimientos, las temperaturas de conservación, la higiene de los utensilios y el adecuado manejo de los productos. “Estos operativos son sumamente importantes, especialmente en fechas trascendentales como nuestras Fiestas Patrias. El objetivo es resguardar la salud de las personas y evitar que el consumidor final pueda sufrir alguna intoxicación o algún perjuicio para su salud”, señaló la autoridad regional.

 
El Seremi de Salud (S) Eduardo Castillo, explicó: “Ahora especialmente en vísperas de las fiestas patrias aumentamos la fiscalización a todas las carnicerías. Tenemos 45 establecimientos en la región y están los equipos distribuidos en todas las provincias fiscalizando y reforzando sobre todo las medidas de cuidado que deben mantener los establecimientos y también entregando consejos a los clientes respecto a qué es lo que deben verificar al momento de consumir un producto”. La autoridad de Salud resaltó que lo más importante es adquirir carnes solo en locales establecidos, evitando el comercio informal. Además, informó que en el establecimiento inspeccionado no se detectaron deficiencias sanitarias y que, en las fiscalizaciones realizadas durante lo que va de septiembre, no se han iniciado sumarios.

 
El Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, sostuvo: “Como Ministerio de Agricultura, a través del SAG, tenemos la responsabilidad de asegurar que se cumplan los protocolos y las normas que regulan tanto la producción como la comercialización de la carne y otros productos de origen animal. Esta fiscalización es permanente y comienza en el campo, con la producción primaria, y se extiende hasta el consumidor final. En el caso de las carnes, el SAG fiscaliza las carnicerías para verificar el cumplimiento de la Ley de Carnes, la correcta tipificación y, especialmente, la trazabilidad, de manera que podamos saber que cada animal y cada carcasa tienen un origen conocido y cumplen con las condiciones establecidas por la normativa”.

 
El Director (S) del SAG, Gustavo Stanton-Yonge, indicó que: “Como institución fiscalizamos la carne desde su origen en el predio, pasando por el transporte y el proceso en los establecimientos autorizados, hasta llegar a los puntos de comercialización. Por eso, hacemos un llamado a comprar siempre en lugares establecidos y autorizados, donde exista trazabilidad y las garantías de inocuidad que corresponden. Comprar formalmente es también una forma de contribuir a combatir el abigeato”.

 
A su vez, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, realizó un llamado a la comunidad de Magallanes a celebrar estas Fiestas Patrias de manera responsable, respetando las normas de tránsito y reforzando las medidas de autocuidado, especialmente al momento de adquirir y consumir productos cárnicos. “Queremos tener unas Fiestas Patrias en familia, disfrutando de forma tranquila y no tener que lamentar hechos que puedan poner en riesgo la salud o la vida de las personas. Por eso, hacemos un llamado a cuidarse y a cuidar a sus familias durante estas celebraciones”, señaló la autoridad.

 
Recomendaciones para una compra segura

 
Desde la autoridad Sanitaria se recordó que una carne en buenas condiciones debe presentar una superficie brillante, ser firme al tacto y ligeramente húmeda, además de mantener su olor y color característicos. Por el contrario, una superficie pegajosa, consistencia blanda, coloración verdosa o negruzca y olor fuerte a descomposición son señales de alerta frente a las cuales se recomienda no adquirir el producto.

 
En el caso de las carnes envasadas, se debe revisar el etiquetado, prestando especial atención a la fecha de vencimiento, las indicaciones de conservación y duración del producto, además de verificar que haya sido procesado y envasado por un establecimiento autorizado.

 
Finalmente, la Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a celebrar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, privilegiando siempre la compra en establecimientos autorizados, manteniendo adecuadamente la cadena de frío y adoptando prácticas seguras de manipulación y conservación de los productos en el hogar.

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