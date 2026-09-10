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10 de septiembre de 2026

CONTRALORÍA ACREDITA QUE ABOGADO DEL GORE INTERVINO EN ADJUDICACIÓN A EMPRESA DE FAMILIARES PESE A CONFLICTO DE INTERÉS

Fiscalización impulsada por el diputado Alejandro Riquelme (REP) derivó en que el organismo contralor ordenara un procedimiento disciplinario, un examen de cuentas y remitiera los antecedentes al Ministerio Público por posibles delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

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Una fiscalización impulsada por el diputado Alejandro Riquelme (REP) derivó en un contundente pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de contrataciones efectuadas por el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, en las cuales intervino directamente el abogado de la institución, Marcos Loaiza Miranda.

El organismo fiscalizador determinó que el profesional Marcos Loaiza suscribió la resolución que aprobó la adjudicación a la empresa Forestal Los Robles Ltda., cuyos socios son el suegro y el cuñado de su hermana. 

Contraloría estableció que existía un evidente conflicto de interés y que Loaiza tenía la obligación legal de abstenerse. Debido a esto, ordenó al GORE instruir un procedimiento disciplinario y realizar un examen de cuentas para evaluar el impacto en el patrimonio público. Además, remitió los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual existencia de delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

El dictamen también detectó irregularidades en el contrato. Forestal Los Robles ganó la licitación ofreciendo un plazo de 84 días, pero luego recibió una prórroga de 60 días adicionales (71,43% del plazo original), violando las bases del concurso que solo permitían un máximo del 25%. Cabe destacar que Loaiza mantiene una estrecha relación profesional de años con el gobernador Jorge Flies.

Tras el fallo, el diputado Alejandro Riquelme cuestionó con dureza la falta de control interno y el rol del Consejo Regional (CORE).

"Mientras una fiscalización parlamentaria permitió que estos hechos fueran investigados, lamentablemente algunos consejeros regionales parecen más preocupados de las redes sociales y de hacer Reels que de fiscalizar. Aquí tenemos al abogado del GORE adjudicando licitaciones  a una empresa vinculada a familiares. Los recursos públicos son de todos los magallánicos y protegerlos es la tarea para la cual fueron elegidos", criticó Riquelme, anunciando que hará un seguimiento riguroso a las sanciones administrativas y penales.

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