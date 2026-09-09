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9 de septiembre de 2026

MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO LA REGIÓN CON MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE ZONAS EXTREMAS PARA 2026

Con la segunda distribución de la asignación de Zonas Extremas, la región alcanzó un total de M$36.862.174 para el año 2026, la cifra más alta entre todos los territorios beneficiados por este instrumento.

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​La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) confirmó que la región de Magallanes y de la Antártica Chilena será la principal beneficiada de los recursos 2026 de la asignación de Zonas Extremas, tras la segunda distribución de fondos formalizada mediante el Decreto N°818, tomado de razón con fecha 28 de agosto de 2026. Con este nuevo aporte de M$11.862.174, que se suma a los M$25.000.000 entregados en la primera distribución (Decreto N°360, del 25 de mayo de 2026), la región llega a un total de M$36.862.174 para este año, muy por sobre el resto de las regiones que reciben esta asignación.

 
El Jefe SUBDERE, Javier Labrin Jofré, señaló: “Con esta inyección presupuestaria, Magallanes lidera la Política Nacional de Zonas Extremas, impulsando obras clave para mitigar las condiciones de aislamiento y potenciar el desarrollo equitativo de su comunidad”.

 
Cabe destacar que, del total de recursos disponibles este 2026 destinados a las cinco regiones que comprenden el Plan de Zonas Extremas, la región de Magallanes concentra un 56,7% del presupuesto tras esta última asignación.

 
Esta distribución se enmarca en un proceso que la actual administración de SUBDERE impulsó desde marzo de 2026, cuando se decidió reevaluar los criterios de reparto de estos recursos ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES). A partir de ese análisis, se optó por realizar dos distribuciones durante el año, ambas en función del avance en la ejecución técnica y financiera de las iniciativas priorizadas por cada gobierno regional, lo que permitió a Magallanes destacarse gracias al estado de avance de su cartera de proyectos.

 
Finalmente, se recuerda que la región de Magallanes ha priorizado las siguientes iniciativas para ser financiadas con recursos PEDZE 2026: Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito En Puerto Williams - Obras Marítimas Etapa II, Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir- Onaissin, Tramo I, Provincia De Tierra Del Fuego (Km 11 A Km 43), Construcción Y Habilitación Biblioteca Y Archivo Regional, Punta Arenas.


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