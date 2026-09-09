PARTIDO CRISTIANO DE CHILE BUSCA COMPLETAR SU REINSCRIPCIÓN EN MAGALLANES Y APUNTA A CONSTITUIRSE EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

La coordinadora regional del Partido Cristiano de Chile, Javiera Calvo Rifo, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el proceso de reinscripción que desarrolla la colectividad en Magallanes, además de sus principales definiciones políticas y el trabajo social que busca impulsar en la región.

Calvo explicó que la actual colectividad surge como continuidad del Partido Social Cristiano, que no pudo mantener dicha denominación por razones legales y que finalmente no alcanzó el umbral electoral requerido para evitar su disolución. Según detalló, en la última elección la colectividad obtuvo a nivel nacional un 4,66% de los votos, quedando por debajo del 5% exigido.

“La continuación del Partido Social Cristiano lamentablemente por un tema legal no pudimos continuar con el nombre. Sin embargo, lo social yo siempre lo recalco, es algo que seguimos teniendo”, señaló la dirigenta.

En ese contexto, indicó que actualmente se desarrolla un nuevo proceso para constituir formalmente al Partido Cristiano de Chile en Magallanes, destacando el trabajo territorial realizado durante las últimas semanas para contactar a antiguos militantes y sumar nuevas personas.

“Estamos en este proceso de reinscripción, así que si usted conformaba parte, yo también le hago el llamado a que vuelva a inscribirse”, expresó Calvo, quien explicó que la inscripción puede realizarse a través del sitio del Servicio Electoral.

La coordinadora regional sostuvo que el proceso ha avanzado de manera favorable y que la colectividad ya bordea las 300 inscripciones. De acuerdo con sus declaraciones, para constituirse en la región necesitan reunir 500 afiliaciones, considerando además un margen adicional ante eventuales bajas durante el proceso.

“Llevamos alrededor del 60%, pasando un poquito el 60% ya de las inscripciones, porque hasta el momento se nos pide 500 personas, 500 personas y un 20% extra porque tienden a caerse de algunas inscripciones de aquí a la fecha. Y nosotros ya estamos bordeando los 301, un poquito más, así que vamos súper bien”, afirmó.

Calvo proyectó que, de mantenerse el ritmo actual de afiliaciones, la colectividad podría completar esta etapa durante las próximas semanas. “Nos queda poquito, nos queda poquito para constituirnos oficialmente. Creemos que alrededor de 2 semanas más ya vamos a estar OK”, sostuvo.



Énfasis en el liderazgo femenino y el trabajo social



Durante la entrevista, la dirigenta también destacó la composición del equipo regional, poniendo especial énfasis en la participación de mujeres dentro de la estructura partidaria.

“Hay un capital humano muy, muy hermoso, mucho liderazgo femenino. Que a mí me impresiona porque en la mayoría de los otros partidos políticos uno ve figuras masculinas, principalmente, pero sin embargo nosotros tenemos un equipo conformado de muchas mujeres muy esforzadas, muy valientes, con muchas capacidades”, manifestó.

Respecto de la identidad política del Partido Cristiano de Chile, Calvo señaló que la colectividad forma parte del sector oficialista y que mantiene presencia en distintas instancias del actual Gobierno, pero remarcó que sus definiciones también están vinculadas con materias como la familia, la infancia, la protección de personas vulnerables y el trabajo comunitario.

En esa línea, sostuvo que el partido busca diferenciarse mediante un enfoque que combine la acción política con el trabajo directo en los territorios.

“Nosotros no venimos de la élite y realmente es así. Este partido no nace de los grandes, a lo mejor poderes económicos, ni tampoco políticos. Sino viene de las personas de a pie, de esfuerzo”, afirmó.

La coordinadora agregó que la colectividad mantiene acciones vinculadas con distintos sectores sociales y que su objetivo no se limita a la elaboración de propuestas o políticas públicas.

“Nosotros, aparte de generar políticas públicas, crear políticas públicas, estar ahí, impulsándoles, vamos de la mano con el poder dar y estar en la calle”, indicó, mencionando entre otros ámbitos el trabajo con residencias de niños y personas privadas de libertad.

Asimismo, planteó que entre los principios de la colectividad se encuentran la defensa de la vida, la familia y las libertades, además de la protección del país y el respaldo a instituciones como las Fuerzas Armadas y Carabineros.



Invitación a nuevas afiliaciones



Javiera Calvo también entregó información sobre las vías disponibles para quienes quieran conocer o participar en el proceso de constitución del partido en Magallanes. Señaló que la colectividad mantiene presencia en redes sociales bajo el nombre Partido Cristiano de Chile Magallanes, mientras que quienes quieran formalizar su afiliación pueden realizar el trámite correspondiente a través del Servel.

La dirigenta aclaró que, mientras el partido no complete el proceso de constitución en la región, quienes realizan la solicitud todavía mantienen su calidad de independientes.

“Desde el momento en que consigamos reunir las 500 inscripciones, ahí pasa por otro proceso, es donde se revisa que todo esté OK, se manda a la resolución de que finalmente somos partido en Magallanes y ya usted va a aparecer como militante”, explicó.



Actividad de prevención del suicidio



Durante la conversación también se abordó una actividad que el Partido Cristiano de Chile realizará este viernes 11 de septiembre, enfocada en la prevención del suicidio y la entrega de herramientas para reconocer señales de alerta y actuar frente a personas que atraviesan situaciones complejas.

Calvo señaló que la iniciativa responde a una preocupación por la realidad regional y que será desarrollada junto a una profesional de la psicología vinculada a la colectividad.

“Vemos la necesidad, la necesidad está latente en nuestra región en mes de septiembre, un mes muy sensible. Así que yo quiero animar a aquellos que quieran aprender herramientas porque en muchas ocasiones hay personas que puede que se le acerquen y les digan, estoy mal, tengo estos pensamientos y usted queda, ¿y qué hago?”, explicó.

La actividad busca entregar herramientas iniciales para identificar señales de alerta y orientar a las personas hacia los servicios de salud correspondientes.

En ese contexto, la coordinadora regional cerró su intervención con un llamado a conversar y pedir ayuda frente a situaciones de sufrimiento emocional.

“Su vida realmente es importante. Cada persona tiene un propósito en esta vida. No es en vano su vida”, expresó, agregando un mensaje de esperanza y de acompañamiento para quienes puedan estar atravesando momentos de soledad o dificultad.





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