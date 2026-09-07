MOP CONFIRMA FINANCIAMIENTO PARA LAS ÚLTIMAS ETAPAS DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA Y DESTACA AVANCE DE OBRAS ESTRATÉGICAS EN MAGALLANES

El seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic Kusanovic, abordó esta mañana el estado de una serie de proyectos considerados estratégicos para la región, entre ellos la conclusión de la Ruta Vicuña-Yendegaia, la conservación mayor del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, el mejoramiento de la Ruta 9 hacia el aeropuerto de Punta Arenas y nuevas iniciativas vinculadas a seguridad vial e infraestructura pública.

En entrevista con el programa Buenos Días Región, la autoridad regional despejó las dudas que se habían generado en torno al financiamiento de las últimas etapas de la Ruta Vicuña-Yendegaia, asegurando que los recursos para continuar con la iniciativa se encuentran contemplados.

“Hubo en algún momento, como usted dice, una confusión ahí, en términos de los financiamientos de estas etapas que quedan por realizar para concluir la Ruta Vicuña-Yendegaia, pero fue aclarado suficientemente, yo creo, tanto por el presidente José Antonio Kast cuando señaló que esta es una obra prioritaria y luego por el ministro Luois de Grange, que indicó que están las etapas financiadas, las dos, la 13 y la 14, están en la próxima ley de presupuestos”, señaló Marusic.

El seremi destacó que se trata de una iniciativa que ha requerido décadas de planificación y ejecución debido a las complejidades geográficas y ambientales de la zona.

“Es un proyecto emblemático en lo que a historia se refiere, porque tenemos más de 50 años de desarrollo, desde las primeras expediciones de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que caminaron esa ruta para ver cuál podría ser el trazado”, explicó.

Según detalló, actualmente los trabajos se encuentran próximos a enfrentar las últimas etapas de la iniciativa, que contempla los frentes de trabajo correspondientes a los tramos finales antes de alcanzar el Canal Beagle.

“Es una tarea titánica”, afirmó la autoridad, quien explicó que en las próximas etapas se contempla trabajar con dos e incluso tres turnos, además de mantener la continuidad de las faenas durante el invierno.

Marusic agregó que las condiciones ambientales también han incidido históricamente en los plazos de ejecución. Como ejemplo, recordó la paralización de trabajos producto de la presencia del carpintero negro, especie protegida detectada en el sector.

“Recordemos que estuvimos prácticamente detenidos un par de años, producto de que se verificó que existía en el lugar una nidificación del pájaro carpintero, una especie protegida y, por lo tanto, se tuvo que suspender todo lo que era el avance con explosivos y eso retrasó considerablemente el desarrollo de este proyecto”, sostuvo.

Pese a estas dificultades, desde el MOP esperan mantener la continuidad de las obras en los últimos tramos y proyectan que la ruta pueda estar terminada hacia fines de la presente década.

“Esperamos en este momento para estas últimas tres etapas lograr tener una continuidad de las obras que nos permita desarrollarlo en el tiempo que está estipulado y que debiera ser, ojalá, el año 2030, 2029. Ojalá terminarlo”, indicó.

Intervención del Aeródromo Teniente Julio Gallardo

Otro de los puntos abordados fue la situación del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, cuya pista requiere una conservación mayor debido a su estado actual.

El seremi explicó que la intervención responde principalmente a criterios de seguridad y que la programación de las obras debe considerar las condiciones climáticas de la provincia de Última Esperanza.

“Lo que está ocurriendo con la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales es justamente corregir un tema que venía, que le llamamos nosotros, digamos, nos encontramos con esta pista en mal estado de conservación. No se habían hecho los mantenimientos y las conservaciones correspondientes y, por lo tanto, debemos hacer una conservación mayor en ella y eso requiere una intervención grande para construir y repararla”, detalló.

Marusic explicó que el principal factor que condiciona la ejecución de los trabajos corresponde a los requerimientos técnicos para la aplicación del asfalto en caliente.

“Como se trata del asfalto en caliente, deben tener temperatura al momento de ser aplicado, mínimas de 6 o 7 grados de medio ambiente y esa temperatura todos los que vivimos en la región, especialmente los natalinos y natalinas, saben que se produce justamente nada más que los meses de verano. Diciembre, parte de diciembre, enero, febrero y parte de marzo”, precisó.

En cuanto al proceso administrativo, la autoridad informó que la licitación fue publicada el 24 de agosto y que ha despertado un importante interés entre las empresas.

“Estamos justamente recibiendo, recibimos más de 150 consultas dentro del proceso de licitación, ahí va mucho interés de parte de las empresas, estamos en el periodo y en la etapa de respuesta a esas consultas y esperamos recibir la oferta a partir del 23 de septiembre próximo”, señaló.

El seremi enfatizó que la finalidad de la intervención es reducir al máximo los impactos sobre la actividad turística y productiva de la provincia, pero al mismo tiempo garantizar condiciones adecuadas para las operaciones aéreas.

“Tenemos la mayor intención de afectar lo menos posible todas las actividades productivas y que se desarrollan en la provincia de Última Esperanza. Por el contrario, justamente invertimos en infraestructura para catapultarla, digamos, al desarrollo, para ayudarla a poder desarrollarse de la mejor forma posible”, sostuvo.

Más de $21 mil millones para mejorar la Ruta 9

En Punta Arenas, en tanto, Marusic destacó el inicio de una obra considerada emblemática para mejorar la conexión entre el sector del barrio industrial y el aeropuerto.

El proyecto contempla el mejoramiento de más de 11 kilómetros de carretera, junto con nueva iluminación, intervenciones en intersecciones y modificaciones destinadas a elevar los estándares de seguridad.

“Fue una tremenda alegría por tener la visita al ministro y que le dé inicio a esta obra emblemática de la ciudad de Punta Arenas, especialmente que nos lleva desde el barrio industrial hasta el aeropuerto. Vamos a tener una luz de última generación. La carretera viene a iluminar, lo que nos da seguridad”, señaló.

La autoridad vinculó directamente la iniciativa con la necesidad de disminuir los riesgos para automovilistas y peatones, recordando que en este tramo se han registrado accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

“Hay que decirlo, hemos tenido en esa ruta muchos accidentes lamentables, con consecuencias fatales. Y obviamente que este nuevo estándar dará más seguridad a las personas en general”, indicó.

El proyecto considera una inversión superior a los $21 mil millones, un plazo estimado de ejecución de alrededor de 900 días y una generación de entre 100 y 150 empleos directos durante el periodo de construcción.

Modernización del control de tránsito

La agenda también incluyó el proyecto relacionado con la modernización del sistema de control de tránsito y semaforización de Punta Arenas, iniciativa que busca responder al crecimiento del parque automotor y a las necesidades de seguridad vial de la capital regional.

Marusic explicó que se trata de una iniciativa que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que permitirá avanzar hacia un control más automatizado.

“Llevar un control automático de todo lo que es digital, de todo lo que son las semaforizaciones de la ciudad. Eso es muy importante”, explicó.

Primera Comisaría alcanza un 98% de avance

En materia de infraestructura de seguridad, el seremi destacó también el avance de la nueva Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, proyecto que se encuentra próximo a su conclusión.

“Ya llevamos a esta fecha, ya no queda nada. Prácticamente se concluye en el próximo mes de octubre”, señaló Marusic, quien destacó la importancia de contar con una infraestructura acorde con las necesidades actuales de seguridad pública.

La autoridad sostuvo que el proyecto constituye además una primera etapa de un desarrollo mayor para el sector, donde posteriormente se contemplan otras instalaciones destinadas a Carabineros.

“Es una tremenda incorporación, es una primera parte de un gran proyecto que tiene Carabineros ahí en el mismo lugar, con posteriormente una prefectura y otras instalaciones del mismo tipo”, afirmó.

Infraestructura para acompañar el desarrollo energético

Finalmente, Marusic abordó el rol que está teniendo el Ministerio de Obras Públicas dentro del proceso de desarrollo de proyectos de transición energética e hidrógeno verde en Magallanes.

La autoridad valoró especialmente la reciente aprobación ambiental de un proyecto de gran escala y señaló que existe disposición de distintos ministerios para coordinarse y generar las condiciones de infraestructura necesarias.

“Se han dado muestras evidentes y grandes, diría yo, en cuanto a la voluntad del Gobierno de avanzar en el desarrollo de toda esta infraestructura energética fundamental para nuestra región de Magallanes, especialmente en lo que se refiere al hidrógeno verde, al amoniaco a través del hidrógeno verde”, sostuvo.

A juicio del seremi, se trata de una industria que podría generar un impacto relevante tanto para Magallanes como para el resto del país, razón por la cual Obras Públicas busca aportar desde el ámbito de su competencia.

“Es un desarrollo casi que no nos cansamos de comprender, digamos, la importancia que puede llegar a tener para nuestra región y para el país porque es una mega, una mega industria. Ojalá que podamos desarrollarla y cada uno de los ministerios tenemos el mayor grado de interés y de preocupación de poder aportar cada uno desde nuestro lugar para que se lleve adelante, para que se concreten estos proyectos tan anhelados por toda la ciudadanía y especialmente por todos los magallánicos”, concluyó Marusic.

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