ESTUDIANTES PRESENTARON SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR EN CONGRESO REGIONAL EXPLORA 2026

Más de 100 estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región, junto a sus docentes, participaron en el Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar 2026, desarrollado en dependencias del Liceo Sara Braun. La actividad permitió presentar y socializar proyectos desarrollados por estudiantes de enseñanza básica y media.

La instancia se desarrolló durante dos jornadas, separadas para educación básica y media, y se enmarcó en el Instrumento de Investigación e Innovación Escolar. La iniciativa es financiada por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutada por la Universidad de Magallanes.

Durante el congreso, los estudiantes pudieron intercambiar experiencias y presentar los avances de sus investigaciones, contando además con el acompañamiento de profesionales y asesores científicos. Los proyectos participantes provinieron de distintas comunas de la región, incluyendo Puerto Williams y Punta Arenas.

La directora ejecutiva del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, valoró la realización de ambas jornadas y destacó la posibilidad de que los estudiantes pudieran compartir sus proyectos con sus pares y recibir orientación de asesores y asesoras científicas. Entre las iniciativas presentadas estuvo un proyecto relacionado con hongos provenientes de Puerto Williams y otro sobre microalgas.

Al finalizar la actividad, cada equipo participante recibió un reconocimiento por su participación, consistente en un galvano para su respectivo establecimiento educacional.

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