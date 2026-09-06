6 de septiembre de 2026
ESTUDIANTES PRESENTARON SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR EN CONGRESO REGIONAL EXPLORA 2026
Más de 100 estudiantes de distintos establecimientos educacionales de Magallanes participaron junto a sus docentes en el Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar 2026, realizado en el Liceo Sara Braun.
Más de 100 estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región, junto a sus docentes, participaron en el Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar 2026, desarrollado en dependencias del Liceo Sara Braun. La actividad permitió presentar y socializar proyectos desarrollados por estudiantes de enseñanza básica y media.
La instancia se desarrolló durante dos jornadas, separadas para educación básica y media, y se enmarcó en el Instrumento de Investigación e Innovación Escolar. La iniciativa es financiada por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutada por la Universidad de Magallanes.
Durante el congreso, los estudiantes pudieron intercambiar experiencias y presentar los avances de sus investigaciones, contando además con el acompañamiento de profesionales y asesores científicos. Los proyectos participantes provinieron de distintas comunas de la región, incluyendo Puerto Williams y Punta Arenas.
La directora ejecutiva del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, valoró la realización de ambas jornadas y destacó la posibilidad de que los estudiantes pudieran compartir sus proyectos con sus pares y recibir orientación de asesores y asesoras científicas. Entre las iniciativas presentadas estuvo un proyecto relacionado con hongos provenientes de Puerto Williams y otro sobre microalgas.
Al finalizar la actividad, cada equipo participante recibió un reconocimiento por su participación, consistente en un galvano para su respectivo establecimiento educacional.
La iniciativa de la Municipalidad de Punta Arenas reunió a ocho emprendimientos gastronómicos en la Galería Gran Palace, donde se ofrecieron distintas variedades de empanadas para la comunidad.
La iniciativa de la Municipalidad de Punta Arenas reunió a ocho emprendimientos gastronómicos en la Galería Gran Palace, donde se ofrecieron distintas variedades de empanadas para la comunidad.