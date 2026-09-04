TURISMO ALCANZA UN 90% DE VALORACIÓN POSITIVA Y SE POSICIONA COMO LA INDUSTRIA MEJOR EVALUADA DE MAGALLANES

​Los resultados del estudio muestran que el turismo lidera ampliamente la valoración de las industrias regionales. Además, se consolida como la segunda actividad económica más importante de Magallanes y como el sector que mejor proyecta internacionalmente a la región.



El turismo es la industria mejor evaluada por la comunidad



El Estudio V Versión Barómetro de la Región de Magallanes, correspondiente a julio de 2026 y realizado por CADEM, entrega una señal contundente para el sector: el turismo alcanza un 90% de imagen positiva o muy positiva, el porcentaje más alto entre todas las industrias y empresas evaluadas en la región. La cifra lo sitúa por sobre ganadería (81%), comercio local (73%), transporte marítimo (71%) y salmonera/pesca (71%), entre otros sectores.



​Turismo se consolida como segundo pilar económico regional



La alta valoración ciudadana se complementa con su peso dentro de la estructura productiva regional. Ante la consulta por la principal actividad económica de Magallanes, el turismo alcanza un 59% del total de menciones, ubicándose en segundo lugar, después de salmonera/pesca (71%). En primera mención, el turismo alcanza un 33%, también en segunda posición.



​La principal carta de presentación de Magallanes ante el mundo



El estudio también confirma la fortaleza del turismo como plataforma de proyección regional. Un 45% de los encuestados identifica al turismo como el sector económico que mejor proyecta internacionalmente a Magallanes, liderando esta dimensión por sobre salmones (22%), hidrógeno verde (21%), ganadero (9%) y construcción (3%). En proyección local, el turismo también ocupa el primer lugar, con un 34%.



​Una tendencia que confirma el rol estratégico del turismo



En conjunto, las cifras muestran una tendencia clara: el turismo es la industria mejor evaluada por la comunidad de Magallanes, ocupa el segundo lugar entre las principales actividades económicas regionales y lidera la proyección internacional del territorio. Estos resultados refuerzan la necesidad de continuar fortaleciendo las condiciones que permitan su desarrollo sostenible, la conectividad, la infraestructura, la promoción, el capital humano y la articulación público-privada.



HYST destaca el respaldo de la comunidad al turismo



Desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) valoraron especialmente los resultados, considerando que reflejan el reconocimiento de la propia comunidad al aporte del turismo al desarrollo regional.



“Que el turismo sea la industria mejor evaluada de Magallanes, con un 90% de percepción positiva, es una señal muy potente. Estos resultados confirman que el turismo no solo se ha consolidado como uno de los principales pilares de nuestra economía, sino que además cuenta con un amplio respaldo de la comunidad y es reconocido como la principal vitrina de Magallanes hacia el mundo. Esto nos plantea también el desafío de seguir trabajando de manera público-privada para fortalecer la conectividad, la infraestructura, el capital humano y las condiciones que permitan un desarrollo turístico sostenible y competitivo para nuestra región”.

