SE REALIZARÁ 1° VERSIÓN DE LA CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR EN CABO DE HORNOS

​Por primera vez y en el marco de la descentralización de los eventos deportivos, la Delegación presidencial provincial Antártica junto a la Seremi de Deportes y el Instituto Nacional de Deporte de Magallanes organizan este evento deportivo familiar que tiene por objetivo reunir a las familias de Puerto Willimas en una instancia de actividad física y recreación.



Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita en el link: https://sigi.ind.cl/actividad/127201 en categorías de 2.5, 5 y kilómetros. La actividad se desarrollará el sábado 12 de septiembre desde las 18:45 horas en O’Higgins 187, Puerto Williams.



"Invitamos a toda la comunidad de la Isla Navarino a participar en familia de la primera corrida que realizamos con el apoyo y respaldo del Mindep/IND ", dijo el Delegado Presidencial de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada.



Mientras que el Secretario Regional Ministerial del Deporte, Jacques Roux Vidal destacó la realización de la 1° versión señalando que, "Estamos muy contentos porque estamos descentralizando el deporte, tal como lo dijo el Ministro Francisco Riveros; es llegar a toda la región con deporte y actividad física. Es por eso, que extiendo la invitación a todos, a motivarse y aprovechar esta hermosa actividad”.



La 1° Corrida Nocturna Familiar se realizará el sábado 12 de septiembre, con el calentamiento previo a las 19.45 hrs. en el sector de la Delegación presidencial de la provincia Antártica ubicada en calle O'Higgins 187, Puerto Williams. Para esta oportunidad se disponen de 300 cupos, los cuales incluyen polera, número y linterna frontal.



