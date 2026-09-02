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2 de septiembre de 2026

MOP DA EL VAMOS AL ANHELADO PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LA RUTA HACIA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

​Los trabajos, que mejorarán la conectividad y la seguridad en la Ruta 9, serán ejecutados por la Dirección de Vialidad, representarán una inversión superior a los $21.200 millones y estarán terminados en 2029.

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​El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, encabezó esta mañana la ceremonia de primera piedra del mejoramiento de la Ruta 9, que conecta el sector del Barrio Industrial de Punta Arenas y el acceso al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

“Llegamos ayer a la región junto al Presidente José Antonio Kast y hoy estamos entregando buenas noticias. Estamos dando inicio al mejoramiento de la Ruta 9 que entrega una conexión importante, no sólo hacia el aeropuerto, sino que también para las comunidades locales. Se trata de un conjunto de obras, que van a mejorar los estándares de seguridad, tanto para los automovilistas, como los peatones”, informó el biministro Louis de Grange.

 
El secretario de Estado explicó que: “la seguridad vial es una prioridad del gobierno y este proyecto, contempla un nuevo sistema de iluminación y nuevas conexiones locales, que van a dar mayor seguridad al tránsito en esta ruta estratégica”.

 
“Esta era una obra largamente anhelada, que contempla una inversión total de US$25 millones y tendrá un gran impacto para la conectividad, la economía local y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad”, agregó Louis de Grange.

 
El proyecto, a cargo de la Dirección de Vialidad del MOP, contempla el mejoramiento de la Ruta 9 Norte entre el km 7,72, en el sector Barrio Industrial, y la intersección con la Ruta 252-CH en el km 18,4, extendiéndose posteriormente hasta la ruta hasta el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en una extensión aproximada de 12 km.

 
Entre las principales obras se considera el reemplazo e implementación de un sistema de iluminación en la Ruta 9 Norte, la Ruta 252-CH y sus intersecciones; el mejoramiento de diversas conexiones con caminos secundarios; la pavimentación en hormigón de aproximadamente 11 km de caleteras o calles de servicio; la renovación de barreras de contención, señalización y demarcación, entre otros.

 
El proyecto contempla la instalación en total de 453 postes de alumbrado público, entre estructuras simples y dobles, permitiendo la habilitación de un total de 673 luminarias a lo largo de la Ruta 9 Norte.

 
Se trata de luminarias con tecnología LED de alta potencia y eficiencia energética, proporcionando iluminación de luz blanca. Este sistema mejorará las condiciones de visibilidad y seguridad para quienes transitan por esta importante vía, además de ofrecer una mayor vida útil y un menor consumo energético, contribuyendo a una infraestructura más moderna, sostenible y acorde a los estándares actuales de seguridad.

 
De acuerdo al cronograma, los trabajos se desarrollarán en un plazo de 990 días, por lo que estarán terminados durante el año 2029.

 
Durante la ceremonia de primera piedra, también participaron la delegada presidencial, Ericka Farías y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, además de representantes de los gremios del transporte, portuario y de las juntas de vecinos locales.


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