MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PREPARA AGENDA DE FIESTAS PATRIAS CON EMPANADAS, CARRERA DE GARZONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

Una variada programación de actividades prepara la Municipalidad de Punta Arenas para conmemorar las Fiestas Patrias durante septiembre, con iniciativas que buscan combinar las tradiciones propias de esta fecha con la promoción de los emprendimientos locales, la gastronomía y la actividad cultural.

Así lo dio a conocer Sonia Agüero, integrante de la Unidad de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde detalló las principales actividades contempladas para los primeros días del mes.

Agüero explicó que la Dirección de Fomento Productivo y Turismo desarrolla su trabajo en tres áreas principales: turismo, empleo y emprendimiento, con dependencias de Fomento Productivo y de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) en calle José Menéndez, mientras que el área turística desarrolla parte de sus funciones desde el Centro de Información Turística ubicado en la Pérgola de la Plaza Muñoz Gamero.

“Nosotros siempre buscamos poder promover la puesta en valor y visibilizar en nuestros emprendimientos locales, ya sea en materia de fomento productivo, sus diferentes rubros, también el tema en el turismo gastronómico”, señaló la representante municipal.

En ese contexto, septiembre tendrá una programación especialmente vinculada a las celebraciones patrias. Una de las primeras actividades será la Expo Empanadas, que se desarrollará este viernes 4 de septiembre, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en la Galería Palace, en pleno centro de Punta Arenas.

La iniciativa es organizada por el equipo de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo, en alianza colaborativa con el centro comercial, y contempla la participación de ocho empresas y emprendimientos locales dedicados a la elaboración y comercialización de empanadas.

De acuerdo con Agüero, gran parte de estos emprendimientos se encuentra acogida a la modalidad de microempresa familiar, por lo que la actividad también busca entregar una vitrina a pequeños productores gastronómicos de la comuna.

La oferta incluirá distintas preparaciones, desde las tradicionales empanadas de pino, fritas y de horno, hasta alternativas de mariscos, centolla, vegetarianas, veganas y sin gluten. También se ofrecerán preparaciones dulces, entre ellas variedades de ruibarbo y manzana.

“Ahí va a haber mucha variedad de empanadas, entre es igual a empanadas sin gluten, empanada vegana. Bueno, obviamente la tradicional de pino y frita de horno, pero también de marisco de centolla. Vegetariana también dulces derribarbo de manzana. Entonces va a haber una amplia oferta gastronómica de todas las variedades que podemos encontrar en empanadas”, detalló.

La representante municipal invitó además a la comunidad a realizar sus pedidos con anticipación, considerando que las preparaciones también pueden ser adquiridas pensando en las celebraciones del 18 y 19 de septiembre.



Carrera de Garzones y concurso de la mejor empanada



La programación continuará el martes 15 de septiembre, cuando se desarrollen de manera simultánea la tradicional Carrera de Garzones y Garzonas y el Concurso de la Mejor Empanada, ambas actividades programadas en el sector de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

La carrera comenzará al mediodía y tendrá como recorrido el tramo comprendido entre José Menéndez y 21 de Mayo, en el sector sur de la plaza.

Según explicó Sonia Agüero, las bases para participar en la Carrera de Garzones y Garzonas estarán disponibles desde este viernes 4 de septiembre y hasta el miércoles 9 de septiembre, a través del sitio web de la Municipalidad de Punta Arenas.

En paralelo, el Concurso de la Mejor Empanada es organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Las bases e inscripciones estarán disponibles hasta el 11 de septiembre, de manera presencial, en la Unidad de Eventos ubicada en Independencia 826.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años, ampliando la posibilidad de participación de quienes quieran presentar sus propias preparaciones y competir por el reconocimiento a la mejor empanada.



Una gala con más de 100 artistas



La agenda también contempla actividades culturales. En ese marco, para este jueves 3 de septiembre, a las 19:00 horas, está programado el tradicional Concierto de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Punta Arenas.

La presentación contará con la participación de la banda de la Quinta División del Ejército y su coro, además de una interpretación teatral que se incorpora este año a la propuesta artística.

La actividad reunirá a más de un centenar de artistas sobre el escenario, configurándose como una de las principales instancias culturales de la programación dieciochera.

“Entonces ya van a haber más de 100 artistas puestas en escena en esta gala del Teatro Municipal”, destacó Agüero durante la entrevista.

Para quienes aún no cuentan con invitaciones, la representante municipal informó que durante esta jornada se entregarían entradas en el Teatro Municipal, desde las 15:00 horas y hasta agotar disponibilidad.

Desde la Unidad de Fomento Productivo y Turismo recalcaron que la programación busca generar espacios de encuentro para la comunidad y, al mismo tiempo, contribuir a la visibilización de los emprendimientos y actividades económicas locales.

“Invitar a toda la comunidad a que se sume y disfrute de estas Fiestas Patrias, ya que estamos, bueno, que ha planificado con mucho cariño la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas





”, expresó Sonia Agüero.

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