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1 de septiembre de 2026

VI SEMINARIO DE MUJERES ANTÁRTICAS INSPIRÓ A NUEVAS GENERACIONES DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES

Esta actividad, realizada en el marco de la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026), reunió a estudiantes, docentes e investigadoras e investigadores, con el propósito de fomentar la reflexión sobre las trayectorias femeninas y promover referentes que sirvan de inspiración para jóvenes interesadas en la ciencia polar.

Mesa de diálogo Seminario de Género2

Con el objetivo de visibilizar y reconocer las múltiples contribuciones que las mujeres realizan diariamente en el desarrollo de la investigación, la gestión y el apoyo logístico de la actividad polar nacional, el Instituto Antártico Chileno (INACH) realizó este viernes 28 de agosto el "VI Seminario Mujeres en Ciencia Antártica: Inspirando nuevas generaciones". 

Esta actividad, realizada en el marco de la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026), reunió a estudiantes, docentes e investigadoras e investigadores, con el propósito de fomentar la reflexión sobre las trayectorias femeninas y promover referentes que sirvan de inspiración para jóvenes interesadas en la ciencia polar.

La jornada abrió con la presentación de Verónica Vallejos, jefa de la sección de Medio Ambiente y encargada de género del INACH, quien repasó los hitos históricos de la inserción femenina y visibilizó la labor de las pioneras en diversas ramas científicas. "¿Por qué tenemos que hablar de mujeres en la ciencia antártica? Porque es sumamente importante reconocer los conocimientos que han aportado. Necesitamos disminuir los estereotipos culturales y sociales al respecto, y nos interesa incentivar a las nuevas generaciones no solo a las mujeres sino también a los hombres, porque necesitamos ambas visiones para seguir generando conocimiento", expresa. 

Asimismo, agregó: "La ciencia antártica no posee fronteras ni género, pues la Antártica nos pertenece a todos y todas. Por ello, desde el INACH invitamos a cada persona que anhele contribuir al conocimiento a sumarse a esta labor".

Luego fue el turno de Gladys Oyarzún, ingeniera en Prevención de Riesgos y profesional del Área de Desarrollo Organizacional de INACH, quien detalló la importancia del trabajo logístico y de seguridad, a menudo invisible, pero esencial para que la ciencia antártica sea posible. "A los y las jóvenes que quieran trabajar en ciencia, logística o prevención, en cualquier campo difícil donde vean que no suele trabajar la mujer, les digo con convicción: no duden de su capacidad. Ocupen su lugar con orgullo, nunca permitan que nadie les haga sentir que un territorio es muy duro o que es exclusivo para hombres. La Antártica nos enseña que el respeto se gana con trabajo, empatía y rigurosidad. El futuro de este territorio también tiene rostro de mujer", expresó. 

También participó la Dra. Claudia Maturana, investigadora del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE) y miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores Polares (APECS-Chile), quien compartió su testimonio personal sobre vocaciones tempranas, los desafíos académicos y las oportunidades en la investigación antártica actual.

Desde su propia historia, Maturana transmitió unas valiosas palabras de aliento para motivar a la juventud a perseverar, pese a los baches que puedan existir en el camino: "No llegar al lugar que imaginaste inicialmente no significa que la idea esté mal. Volverse a levantar después de un 'no' es lo que te da fortaleza para seguir investigando y buscando alternativas hasta concretar tus objetivos". 

El evento concluyó con una mesa de diálogo moderada por la Dra. Cristine Trevisan, investigadora del Departamento Científico del INACH, espacio en el que se sumó la subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, que viajó para estar presente en la clausura de la FAE. 

Durante este intercambio, docentes y estudiantes procedentes de distintas regiones del país abordaron interrogantes sobre las oportunidades de desarrollo profesional en áreas extremas, los desafíos para superar las barreras laborales y la integración de la diversidad de género en los programas científicos.

Sobre el rol de la mujer en espacios liderados por hombres, la subsecretaria Rossi señaló: "Cuando me tocó emprender o estar en mesas donde era de las pocas o la única mujer, lo que me dio fuerza fue hacerme las preguntas: ¿estoy haciendo lo que quiero?, ¿esto me mueve? Si te apasiona, dale, de alguna manera va a funcionar. Las mujeres tenemos una enorme cantidad de habilidades e inteligencias impresionantes y enfrentamos el mundo con otros ojos". 

En su alocución, mencionó además el gran potencial de la ciencia antártica que viene principalmente de sus profesionales: "Chile es un país atómico, para mí el más lindo del mundo. La soberanía científica en la Antártica se hace a través del talento y el capital humano que viene de todo Chile, que la mira con ojos distintos según la geografía de donde crecimos. Cuando nos unimos como chilenos, con distintas miradas y capacidades sobre la mesa, salen cosas distintas". 

Al cierre, la Dra. Trevisan entregó un mensaje a los y las asistentes: "Hay algo muy importante en la trayectoria de cada una: a veces detrás de ese camino hay incertidumbre, pero también personas o momentos que nos inspiran a seguir. Por eso, a las y los estudiantes quiero decirles algo muy sencillo: no necesitan tener decidido lo que van a hacer el resto de sus vidas, pero sí que empiecen con preguntas, con curiosidad. Eso es lo más importante", concluyó. 

Si no pudo asistir o desea revivir el evento, la grabación del VI Seminario de Mujeres en Ciencia Antártica se encuentra disponible para su visualización en el canal de YouTube de INACH: https://www.youtube.com/watch?v=uzGPM-B-F4c.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

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