POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, MAGALLANES FORMA A ESTUDIANTES COMO AGENTES DE PREVENCIÓN DEL ACV

Durante tres meses, alumnos de tercero medio de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, serán parte de la 5ta versión del Programa Educativo Intersectorial “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV, Promoción de la Salud”; estrategia inédita en el país, que busca empoderar a jóvenes de educación media como agentes de cambio en la prevención y detección temprana del ataque cerebrovascular (ACV).



El lanzamiento oficial de esta edición 2026, se realizó en las dependencias del Colegio Alemán de Punta Arenas, con la participación de representantes de los cuatro establecimientos educacionales que integran el programa: Liceo Luis Alberto Barrera, Liceo Experimental, Liceo Sara Braun y el propio Colegio Alemán. Los alumnos participarán activamente en charlas, talleres y actividades diseñadas para reconocer los síntomas del ACV, identificar factores de riesgo y promover estilos de vida saludables en sus familias y comunidades.



La jefa del Departamento de Salud Pública de la SEREMI de Salud, Vivían Garay, explicó que, “es un proyecto inédito en Chile. Esta fue una idea que partió con el doctor Gaete y que comenzamos a trabajar a nivel de la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud y la Universidad de Magallanes, conformando un equipo intersectorial. Este proyecto busca que las personas puedan reconocer los primeros signos o síntomas y acudir lo más pronto posible a un servicio de urgencia, porque eso puede significar salvar vidas”, acotó.



La profesional destacó que el proyecto también incorpora un importante componente de promoción de la salud, orientado a abordar los factores de riesgo y fortalecer aquellos factores protectores frente a las enfermedades cardiovasculares.



El SEREMI de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, felicitó el trabajo desarrollado previamente por los organismos de salud y la Universidad de Magallanes. “Queremos destacar el trabajo mancomunado, sobre todo empoderando a las nuevas generaciones, a los jóvenes que nos pueden ayudar a incentivar a otros de su edad a tomar conciencia del cuidado de la salud. Nos alegramos de esta quinta convocatoria y creemos que es un trabajo que se tiene que seguir masificando para llegar a todos los establecimientos educacionales, ya que además se genera un ahorro al Estado, es mucho más costoso tratar a una persona cuando ya sufrió un ACV que enfocarnos en la prevención”, señaló.



En este sentido, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó el trabajo asociativo que busca, a través de los jóvenes, lograr cambios significativos en la comunidad. “Buscamos lograr, a través de los jóvenes, conseguir agentes de cambio; que ellos puedan conocer e identificar con facilidad los síntomas de una enfermedad tan compleja como un ACV y ayudar en su entorno a entregar esta información. Para nosotros es fundamental la detección oportuna, que permite a los equipos de salud entregar una adecuada respuesta; por tanto, identificar un ACV en el periodo de ventana es fundamental para la respuesta que puede dar la Red Asistencial”, expresó.



Consultado por la iniciativa, el neurólogo e impulsor del proyecto, Dr. Javier Gaete, explicó que el objetivo central es crear conciencia sobre los ACV, un problema de salud pública de primer orden: “Los ACV representan en Chile la segunda causa de muerte y son una de las principales causas de discapacidad. Es una enfermedad tiempo-dependiente, por lo tanto, es muy importante reconocer a tiempo los síntomas y actuar rápido. Cada minuto cuenta en ACV, ya que mientras antes llegue la persona al servicio de urgencia, mejora las posibilidades de una mejor evolución, con menos riesgo de muerte y menos riesgo de discapacidad”.



El especialista agregó que el 80% de los ACV se podrían prevenir, ya que están estrechamente relacionados con factores de riesgo modificables como hábitos de vida, alimentación, ejercicio y enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.



Las actividades que se desarrollarán durante los tres meses que dura el proyecto son: talleres en los establecimientos educacionales, donde se abordan síntomas, factores de riesgo y la importancia de actuar rápido; la feria escolar en octubre, donde los estudiantes muestran a sus pares, profesores y alumnos de otros establecimientos lo aprendido sobre prevención y reconocimiento del ACV; y, finalmente, el congreso estudiantil, a fines del mes de octubre, con el que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del ACV, con charlas interactivas, videos educativos, música e intervenciones artísticas propuestas por los propios jóvenes.



Los ataques cerebrovasculares (ACV) son una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile, se calcula que cada año unas 25.000 personas se enfrentan a esta patología en nuestro país, por lo que el riesgo de sufrir esta enfermedad se relaciona con una serie de factores como algunos hábitos y estilos de vida no saludables y la presencia de una serie de patologías crónicas muy prevalentes.



Según información del Hospital Clínico de Magallanes, durante el año 2025, 275 personas fueron internados por algún tipo de ACV.

83% por un ACV isquémico.

17% por un ACV hemorrágico.

Durante igual periodo, en el Hospital Clínico se realizaron 25 trombólisis en pacientes con infarto cerebral y en Natales, se realizaron 5, a través del programa de TeleACV.

