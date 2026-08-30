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30 de agosto de 2026

ESPECIALISTAS DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL PUMA PARA LOS ECOSISTEMAS Y LOS DESAFÍOS PARA SU CONSERVACIÓN

​En el marco del Día Internacional del Puma, académicos de la Universidad de Chile abordaron el rol ecológico de esta especie, las amenazas que enfrenta y la necesidad de avanzar en medidas que permitan su coexistencia con las actividades humanas.

puma

El puma (Puma concolor) habita gran parte del territorio continental de Chile, desde el desierto y la cordillera de los Andes hasta los bosques y la Patagonia. Sus desplazamientos por extensos territorios lo exponen a carreteras, zonas urbanas, sectores productivos y asentamientos humanos, además de riesgos asociados a la pérdida y fragmentación de hábitat, la caza ilegal y los conflictos con la ganadería.

El académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Dr. Benito González, explicó que el puma ocupa el nivel superior de las cadenas alimentarias en distintos ecosistemas del país. Entre sus presas se encuentran especies nativas como pudúes, huemules, vicuñas y guanacos, además de liebres y conejos, contribuyendo a regular sus poblaciones y generando efectos sobre otros componentes de los ecosistemas.

La médica veterinaria y académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Constanza Cabello-Araya, señaló que las necesidades territoriales del puma hacen que su conservación también esté vinculada con la protección de corredores, cuencas, ambientes de montaña y zonas de transición utilizadas por otras especies. La investigadora también integra el Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad.

Cabello-Araya planteó que la convivencia con el puma requiere considerar tanto sus necesidades ecológicas como las actividades de las comunidades que comparten los territorios. En este contexto, destacó la importancia de fortalecer la prevención, el monitoreo, la educación y los protocolos de respuesta ante encuentros con la especie.

Ante la presencia de un puma, la especialista recomienda mantener distancia, no acercarse ni perseguirlo, evitar acorralarlo y no alimentarlo. También aconseja mantener a los animales de compañía bajo supervisión y contactar a las autoridades competentes frente a este tipo de situaciones.


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DÍA DEL GUANACO: LA ESPECIE QUE CONECTA LOS ECOSISTEMAS DE CHILE HASTA TIERRA DEL FUEGO

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